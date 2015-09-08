Платформа для ремонта и дизайна интерьеров Houzz привлечёт $500 млн инвестиций

Американская онлайн-платформа для поиска решений для дизайна и обустройства дома Хаузз ("Houzz
") находится в процессе переговоров по привлечению нового раунда финансирования, пишет Fortune со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседники издания говорят, что в рамках раунда оценка компании может превысить $5 млрд. По их словам, переговоры находятся на ранней стадии, но речь идёт о привлечении до $500 млн.
Представитель Houzz в комментарии для Fortune назвал информацию о готовящейся сделке недостоверной.
Сервис Houzz запущен в 2009 году. За время существования компания привлекла более $213 млн. В рамках последнего раунда на $165 млн, который состоялся в конце 2014 года, инвесторы во главе с фондом Sequoia Capital оценили компанию в $2,3 млрд. В том раунде также принял участие фонд DST российского миллиардера Юрия Мильнера.
Houzz объединяет сообщество дизайнеров, архитекторов и собственников жилья, желающих найти новые идеи для ремонта, а также онлайн-магазин товаров для дома. По собственным данным компании, аудитория платформы составляет 40 млн пользователей в месяц. Houzz зарабатывает на рекламе, комиссии от предоставляемых услуг и сборах от бизнес-партнёров.
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