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У Канарских островов паром врезался в пристань

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У Канарских островов паром врезался в пристань
У одного из Канарских островов паром, направлявшийся по маршруту Гран-Канария — Тенерифе, врезался в пристань, сообщает La Vanguardia.
Когда судно выходило из порта Лас-Пальмас, на корабле внезапно отключилось электричество, что привело к невозможности включения двигателей. В связи с этим паром по течению отнесло к пристани.
При столкновении на борту находились 140 человек. Некоторые из пассажиров получили легкие ранения.
В результате инцидента пристань и паром получили серьезные повреждения. Полиция и экстренные службы работают на месте происшествия.
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