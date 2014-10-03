Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,658 Благодарностей: 852 УГ: 4 КП: 0.263

Разработчик «умных» кредиток Plastc собрал предзаказов на $9млн и объявил о банкротст



Люди, которые вкладывают деньги в стартапы на различных краудфандинговых площадках, знают, что все это сродни игре в лотерею. Некоторые компании работают честно, выполняя свои обязательства и выпуская обещанный продукт, хотя бы и позже запланированного срока. Другие — чистой воды мошенники, которые собирают деньги и уходят не попрощавшись. Ну а третьи не рассчитывают собственных сил и возможностей и терпят крушение своего корабля удачи задолго до того, как команда увидит берег. Эти третьи — гибрид первого и второго варианта.



Именно к этому типу относится стартап Plastc, который в 2014 году объявил о намерении создать универсальную карту, которая может вместить в себе цифровые копии 20 банковских карт пользователя, причем последний при оплате продукта или сервиса получает возможность переключения между сохраненными в памяти устройства карточками. Эта идея показалась интересной тысячам людей, и стартап за короткое время смог собрать $9 млн.



Предзаказы на товар сделали несколько десятков тысяч человек, которые оказались готовы заплатить по $155 за одну умную карту. Еще бы — ведь эти карты должны были поддерживать стандарты NFC и EMV, заряжать же их, как сообщалось, можно по «воздуху», без проводов.



Всего, по словам разработчиков, они получили 80 000 предзаказов. Но вскоре после того, как средства были собраны, начались проблемы с реализацией проекта и соблюдением планов. Так, карточки должны были отправить покупателям в 2016 году. Дату отгрузки вначале перенесли с апреля на август или сентябрь. Потом — снова перенесли, якобы по причине проблем с поставщиком различных компонентов своих устройств из Азии. Точной даты поставок компания уже не называла, рассказывая о планах начать отправку устройств в конце года.



Чуть позже глава компании Раян Маркис (Ryan Marquis) заявил, что небольшая группа «избранных» должна получить карточки в 2016 году, но вот все остальные смогут воспользоваться своей покупкой не ранее 2017 года.



Люди, которые вложили свои средства, начали подозревать неладное. «Хватит лгать вашим лояльным покупателям о том, что этот просроченный продукт будет отгружен», — заявил один из тех, кто сделал предзаказ. После новости об очередном переносе даты отгрузки он и многие другие вкладчики потребовали вернуть деньги. Им надоело ждать, и они с возмущением отвергали предложения компании «сначала отправить футболку, а потом — карточки». Покупатели, чувствуя себя обманутыми, заявляли о том, что «ждут своих карт, а не глупых футболок».



В этом году карточек никто так и не увидел. Ну а сейчас компания объявила о банкротстве со скорым закрытием своего офиса. По словам руководства, это решение вызвано нехваткой средств на реализацию планов проекта. Сотрудники компании уже уволены, соответственно, прекращена поддержка клиентов по любым каналам связи, включая телефон.



Нехватка средств, как заявляют представители команды Plastc, вызвана отказом двух главных инвесторов продолжать работу. Ожидалось, что в конце февраля этого года компания получит еще $3,5 млн на запуск производства умных карт. Но инвесторы прекратили финансирование стартапа, и тому ничего не оставалось делать, как закрыться. Поддержку обещал еще один инвестор, который хотел вложить почти $7 млн. Но и этот вариант не прошел — предполагаемый партнер тоже отказался от своих планов.



Источник Люди, которые вкладывают деньги в стартапы на различных краудфандинговых площадках, знают, что все это сродни игре в лотерею. Некоторые компании работают честно, выполняя свои обязательства и выпуская обещанный продукт, хотя бы и позже запланированного срока. Другие — чистой воды мошенники, которые собирают деньги и уходят не попрощавшись. Ну а третьи не рассчитывают собственных сил и возможностей и терпят крушение своего корабля удачи задолго до того, как команда увидит берег. Эти третьи — гибрид первого и второго варианта.Именно к этому типу относится стартап Plastc, который в 2014 году объявил о намерении создать универсальную карту, которая может вместить в себе цифровые копии 20 банковских карт пользователя, причем последний при оплате продукта или сервиса получает возможность переключения между сохраненными в памяти устройства карточками. Эта идея показалась интересной тысячам людей, и стартап за короткое время смог собрать $9 млн.Предзаказы на товар сделали несколько десятков тысяч человек, которые оказались готовы заплатить по $155 за одну умную карту. Еще бы — ведь эти карты должны были поддерживать стандарты NFC и EMV, заряжать же их, как сообщалось, можно по «воздуху», без проводов.Всего, по словам разработчиков, они получили 80 000 предзаказов. Но вскоре после того, как средства были собраны, начались проблемы с реализацией проекта и соблюдением планов. Так, карточки должны были отправить покупателям в 2016 году. Дату отгрузки вначале перенесли с апреля на август или сентябрь. Потом — снова перенесли, якобы по причине проблем с поставщиком различных компонентов своих устройств из Азии. Точной даты поставок компания уже не называла, рассказывая о планах начать отправку устройств в конце года.Чуть позже глава компании Раян Маркис (Ryan Marquis) заявил, что небольшая группа «избранных» должна получить карточки в 2016 году, но вот все остальные смогут воспользоваться своей покупкой не ранее 2017 года.Люди, которые вложили свои средства, начали подозревать неладное. «Хватит лгать вашим лояльным покупателям о том, что этот просроченный продукт будет отгружен», — заявил один из тех, кто сделал предзаказ. После новости об очередном переносе даты отгрузки он и многие другие вкладчики потребовали вернуть деньги. Им надоело ждать, и они с возмущением отвергали предложения компании «сначала отправить футболку, а потом — карточки». Покупатели, чувствуя себя обманутыми, заявляли о том, что «ждут своих карт, а не глупых футболок».В этом году карточек никто так и не увидел. Ну а сейчас компания объявила о банкротстве со скорым закрытием своего офиса. По словам руководства, это решение вызвано нехваткой средств на реализацию планов проекта. Сотрудники компании уже уволены, соответственно, прекращена поддержка клиентов по любым каналам связи, включая телефон.Нехватка средств, как заявляют представители команды Plastc, вызвана отказом двух главных инвесторов продолжать работу. Ожидалось, что в конце февраля этого года компания получит еще $3,5 млн на запуск производства умных карт. Но инвесторы прекратили финансирование стартапа, и тому ничего не оставалось делать, как закрыться. Поддержку обещал еще один инвестор, который хотел вложить почти $7 млн. Но и этот вариант не прошел — предполагаемый партнер тоже отказался от своих планов.

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