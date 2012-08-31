Ассоциация “Финтех” создаст платежную p2p-платформу

Центробанк и коммерческие банки, входящие в ассоциацию «Финтех», планируют создать p2p-платформу моментальных платежей и переводов, сообщает издание «Ведомости».
По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной новая платформа позволит осуществлять платежи не только с помощью банковской карты:
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«…обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail», —
сказала Алла Бакина.
По мнению специалиста по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егора Кривошеи, платформа станет альтернативой традиционным платежным инструментам, которые подразумевают участие посредников.
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«Платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками в обход традиционных посреднических схем с платежными системами», —
сказал Егор Кривошея.
Исполнительный директор ассоциации «Финтех» и председатель совета директоров Qiwi Борис Ким убежден в том, что «нет смысла создавать еще одну систему перевода с карты на карту»:
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«Если мы хотим повысить надежность расчетов, альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе».
К таким идентификаторам Ким относит номер телефона, логины в соцсетях, данные банковских карт и т. д.
Напомним, ассоциация «ФинТех» создана Банком России в партнерстве с десятью коммерческими банками страны. Усилия участников ассоциации будут направлены на изучение и внедрение перспективных технологий, в том числе технологии блокчейн, удаленной идентификации, а также на создание единого пространства для платежей физических и юридических лиц.
Также ForkLog сообщал о том, что ассоциация «Финтех» планирует зарегистрировать товарные знаки “Мастерчейн” и Masterchain.