Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,717 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ассоциация “Финтех” создаст платежную p2p-платформу

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:51
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 1,946
Благодарностей: 707
УГ: 11
КП: 0.353
подарки
Ассоциация “Финтех” создаст платежную p2p-платформу
Центробанк и коммерческие банки, входящие в ассоциацию «Финтех», планируют создать p2p-платформу моментальных платежей и переводов, сообщает издание «Ведомости».

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной новая платформа позволит осуществлять платежи не только с помощью банковской карты:

Цитата:
«…обсуждаются также номер счета в банке, номер мобильного, QR-код, e-mail», —
сказала Алла Бакина.

По мнению специалиста по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» бизнес-школы «Сколково» Егора Кривошеи, платформа станет альтернативой традиционным платежным инструментам, которые подразумевают участие посредников.

Цитата:
«Платформа призвана сделать возможным перевод средств между ее участниками в обход традиционных посреднических схем с платежными системами», —
сказал Егор Кривошея.

Исполнительный директор ассоциации «Финтех» и председатель совета директоров Qiwi Борис Ким убежден в том, что «нет смысла создавать еще одну систему перевода с карты на карту»:

Цитата:
«Если мы хотим повысить надежность расчетов, альтернативная система должна быть основана на другом идентификаторе».
К таким идентификаторам Ким относит номер телефона, логины в соцсетях, данные банковских карт и т. д.

Напомним, ассоциация «ФинТех» создана Банком России в партнерстве с десятью коммерческими банками страны. Усилия участников ассоциации будут направлены на изучение и внедрение перспективных технологий, в том числе технологии блокчейн, удаленной идентификации, а также на создание единого пространства для платежей физических и юридических лиц.

Также ForkLog сообщал о том, что ассоциация «Финтех» планирует зарегистрировать товарные знаки “Мастерчейн” и Masterchain.

__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ujo Music создаст блокчейн-платформу для музыкантов bizneser Новости криптовалют 0 03.09.2016 00:42
Сбербанк» создаст венчурный фонд для ИИ- и финтех-стартапов TTLuck2017 Новости в банковской сфере и страховании 1 11.04.2016 17:58
BitFury инвестировал в платежную платформу BitPesa bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 1 29.02.2016 21:03
ЦБ создаст новую платежную систему azeptik Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.06.2015 17:03
БПЦ Банковские Технологии создаст национальную платежную инфраструктуру в Эфиопии jansen Новости в банковской сфере и страховании 0 28.08.2014 12:21

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Траншер.ру - Кредитные линии в WebMoney, минимум формальный аттестат!
От Trancher в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар gavriktv
Ищу инвестора для создание сайта или форума
От gavriktv в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар Angelika78
Бизнес-леди MMGP-2015. История участницы Angelika78
От Angelika78 в разделе «Истории бизнес-леди MMGP»
Аватар billgeits2010
ПАММ-счет Fasoliando: 592103 (ForexTrend)
От billgeits2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Второе дыхание файлообменников!
От Randomqwert в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар Shalom
Перенос стопа - это зло или нет?
От Shalom в разделе «Forex: общий форум»
.     
Пользователей
408,717
Тем
465,931
Сообщений
11,500,479

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube