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Японский город Хиросаки принимает пожертвования в биткойнах, чтобы спасти парк сакуры

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Японский город Хиросаки принимает пожертвования в биткойнах, чтобы спасти парк сакуры

Администрация японского города Хиросаки принимает пожертвования в биткойнах, которые будут направлены на сохранение и обслуживание исторического парка сакуры.

Местное правительство и биткойн-стартап заключили соглашение о сотрудничестве, с целью сохранения популярного парка цветущих сакур. Уход и обслуживание старинного парка обходятся в несколько сотен тысяч долларов ежегодно, сообщает местное новостное агентство NHK.
Эту инициативу поддержал токийский провайдер биткойн кошельков и биржевых услуг Coincheck.

Пожертвования собираются для того, чтобы сохранить 2600 вишневых деревьев 50 различных разновидностей и 400-летний замок Hirosaki, расположенный в центре парка, которому требуется реставрация.

Представители администрации выбрали этот способ внесения пожертвований из-за низких комиссионных расходов и быстрой реализации трансграничных переводов.

После того, как в начале апреля биткойн был признан легальным средством совершения платежей в Японии, криптовалюта привлекла к себе дополнительное внимание со стороны ритейлеров и госструктур.

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