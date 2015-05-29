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Туристы из России сокращают траты на заграничные поездки

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Туристы из России сокращают траты на заграничные поездки


Жители России продолжают сокращать свои расходы на путешествия за границу. Как сообщает в отчёте Российский союз туриндустрии, ссылаясь на статистику Всемирной туристической организации, сокращённо UNWTO, в 2016 году сокращение затрат составило чуть более 33 процентов. В общей сложности на поездку за границу россияне потратили 24 млрд рублей.

В позапрошлом году граждане России так же сократили свои затраты на заграничные туры. Падение затрат составило в тот год 30 процентов, в годовом исчислении. В 2014 году, когда стартовал экономический кризис, сокращение затрат на заграничные поездки российскими туристами составило 6 процентов.

Наблюдатели из Всемирной туристической организации уверены, что граждане России перестали столь активно тратить на отдых за границей из-за тяжёлой экономической ситуации в стране. Одним из основных факторов, который повлиял на снижение затрат за границей, назван ослабевший рубль, относительно доллара и евро. Ситуация аналогичной российской так же наблюдается в Бразилии, которая, как и Россия, столкнулась с большими экономическими трудностями.

Больше всех в мире тратили на поездки за границу граждане Китайской Народной Республики, в прошлом году затраты составили 261 млрд долларов. На втором месте по тратам оказались туристы из США, 122 млрд долларов, по итогам 2016 года. В ТОП-5 рейтинга по тратам за границей так же попали туристы таких развитых стран, как Франция, Германия и Великобритания.

Китай, уже который год, продолжает обеспечивать наибольший прирост международного туристического потока. Год от года, туристы из КНР увеличивают свои траты при путешествиях за границу. В 2016 году, затраты китайских туристов выросли на 12 процентов, по сравнению с 2015 годом, а количество путешественников из Поднебесной, в 2016 году, стало больше на 6 процентов, по сравнению с 2015 годом.

По данным Росстата, количество туристов из России за границу, сократилось на 7,9 процента в 2016 году, по сравнению с 2015 годом. Всего за прошлый год, россияне совершили 31,7 млн поездок за границу. Согласно отчётам Пограничной службы, 9,9 млн человек выезжало за границу в туристических целях, что на 18 процентов меньше 2015 года.

Возможно, что ситуация в этом году поменяется, нужно дождаться годовых отчётов. По крайней мере, российские туристические агентства наблюдают рост спроса среди граждан России на туристические поездки в Европу, на майские праздники, по сравнению с 2016 годом. Так же, впервые с 2014 года наблюдается общий рост выезжающих туристов из России за границу. Как указывается в последних отчётах Министерства культуры, основными популярными туристическими маршрутами стали Китай, Греция, Кипр и Тунис.

Whore65

специально для mmgp.ru
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