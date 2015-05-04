Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,717 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

DreamCheaper привлек 1,5 млн евро для дальнейшего развития

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:37
#1
Специалист
 
Имя: Юлиан
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 1,029
Благодарностей: 119
УГ: 0
КП: 0.083
подарки
DreamCheaper привлек 1,5 млн евро для дальнейшего развития
Берлинский travel tech стартап DreamCheaper привлек 1,5 млн евро от Holtzbrinck Ventures, TruVenturo и нескольких бизнес-ангелов.



Сервис DreamCheaper позволяет путешественникам искать более низкие цены на номера в гостиницах, которые они заказали, и забронировать номер по самой низкой цене. Стартап при поиске использует сотни различных сайтов, для того чтобы найти более дешевый тариф. За свою работу берет комиссию в размере 20 % от сэкономленных денег.

Новые средства будут использованы для маркетинга, выхода на новые рынки, а также для дальнейшего развития продукта, например, для улучшения характеристик по сравнения отелей. В настоящее время его общее финансирование стартапа составляет 2,5 млн евро


«Большая часть наших пользователей уже попросила нас предоставить альтернативные предложения по размещению, и заплатить за это самую низкую цену в этой области. С новыми инвестициями мы реагируем на этот запрос », - сказал Натан Зилке (Nathan Zielke), управляющий директор DreamCheaper.

Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Продам акки Perfect Money (Европа - Англия, Дания) - 15 USD - по всем вопросам в личку.
Последний раз редактировалось Юлиан Тарасенко; Сегодня в 13:40.
Юлиан Тарасенко на форуме  
Сказали спасибо:
BiziAlen (Сегодня)
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Q&A-гигант Quora привлек $85 млн. для дальнейшего развития TTLuck2017 Горячие новости 0 Вчера 23:23
Стартап SenseTime привлек $60 млн для дальнейшего развития Юлиан Тарасенко Горячие новости 0 Вчера 19:49
Dubsmash привлек 9 миллионов евро для дальнейшего расширения inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 10 01.12.2016 17:00
Евро-банк реконструкции и развития готов инвестировать в Украину млрд евро, но... Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 4 18.04.2016 20:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Новость об исчезновении главы China Aircraft обрушила акции компании
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Черновики (автосохранение + кнопка "Сохранить черновик")
От morg в разделе «Общий раздел»
Аватара нет
ПАММ-счет : 6228 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Kreol
Бесплатный сайт? Легко!
От Kreol в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватара нет
Apple только на продаже iPhone заработала больше Microsoft и Google, вместе взятых
От Aliaksandre в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар igorochek
big-projects - big-projects.com
От igorochek в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,717
Тем
465,931
Сообщений
11,500,479

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube