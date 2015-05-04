DreamCheaper привлек 1,5 млн евро для дальнейшего развития

Берлинский travel tech стартап DreamCheaper привлек 1,5 млн евро от Holtzbrinck Ventures, TruVenturo и нескольких бизнес-ангелов.
Сервис DreamCheaper позволяет путешественникам искать более низкие цены на номера в гостиницах, которые они заказали, и забронировать номер по самой низкой цене. Стартап при поиске использует сотни различных сайтов, для того чтобы найти более дешевый тариф. За свою работу берет комиссию в размере 20 % от сэкономленных денег.
Новые средства будут использованы для маркетинга, выхода на новые рынки, а также для дальнейшего развития продукта, например, для улучшения характеристик по сравнения отелей. В настоящее время его общее финансирование стартапа составляет 2,5 млн евро
«Большая часть наших пользователей уже попросила нас предоставить альтернативные предложения по размещению, и заплатить за это самую низкую цену в этой области. С новыми инвестициями мы реагируем на этот запрос », - сказал Натан Зилке (Nathan Zielke), управляющий директор DreamCheaper.
Перевод специально для mmgp.ru