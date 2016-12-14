Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Выгодные инвестиции 2%+10%

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 13:31
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Возраст: 27
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 22
Благодарностей: 5
УГ: 1
КП: 0.000
Выгодные инвестиции 2%+10%
Кто что думает? Я общался с автором думаю инвестировать 1000$, но надо еще чей-то совет.

Источник: https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/vyg...0-IDrQDdk.html

Ищем инвесторов для взаимовыгодного сотрудничества, сроком от 12 месяцев для производства топливных пеллет! Мощность производства 14 тонн в сутки. Необходимая сумма инвестиций 13 тыс $.

Преимущества инвестирования в наш проект :

Ежемесячный доход- 2% от сумы инвестиций и 10% от прибыли производства (10% от прибыли будет распределяться между всеми инвесторами согласно их сумме инвестиций).

Ежемесячный отчет о проделанной работе !

Возможность инвестирования от 1 $!

Гарантии без потерь + 24%! Это означает, что помимо вложенных средств, Вы гарантировано получаете еще + 24% от этой суммы.

Мгновенные выплаты каждый месяц!

Вне зависимости, инвестировали вы 1$ или 13тыс., Вы можете заказать вексель!

Для этого Вам достаточно всего лишь в комментариях к платежу указать " хочу вексель".

Возврат инвестиций не ранее чем через 12 месяцев. В случае, если у Вас произошли форс-мажорные обстоятельства, Вы всегда можете запросить вывод инвестиций раньше срока.

Вас заинтересовал наш проект? Хотите знать как инвестировать? Все просто!

При помощи сервиса liqpay, осуществите платеж и в комментариях, обязательно, укажите Ваше имя, e-mail и номер карты ( Visa / Mastercard* ) для получения дивидендов. Обращаем Ваше внимание, в случае, если Вы инвестировали в другой валюте, будет производиться автоматическая конвертация в доллары США по курсу Приватбанка.
https://www.liqpay.com/ru/checkout/pelletinvest
* Дивиденды возможно получить только на карты платежных систем Visa или Mastercard
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:18
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