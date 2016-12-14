Выгодные инвестиции 2%+10%

Кто что думает? Я общался с автором думаю инвестировать 1000$, но надо еще чей-то совет.
Источник: https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/vyg...0-IDrQDdk.html
Ищем инвесторов для взаимовыгодного сотрудничества, сроком от 12 месяцев для производства топливных пеллет! Мощность производства 14 тонн в сутки. Необходимая сумма инвестиций 13 тыс $.
Преимущества инвестирования в наш проект :
Ежемесячный доход- 2% от сумы инвестиций и 10% от прибыли производства (10% от прибыли будет распределяться между всеми инвесторами согласно их сумме инвестиций).
Ежемесячный отчет о проделанной работе !
Возможность инвестирования от 1 $!
Гарантии без потерь + 24%! Это означает, что помимо вложенных средств, Вы гарантировано получаете еще + 24% от этой суммы.
Мгновенные выплаты каждый месяц!
Вне зависимости, инвестировали вы 1$ или 13тыс., Вы можете заказать вексель!
Для этого Вам достаточно всего лишь в комментариях к платежу указать " хочу вексель".
Возврат инвестиций не ранее чем через 12 месяцев. В случае, если у Вас произошли форс-мажорные обстоятельства, Вы всегда можете запросить вывод инвестиций раньше срока.
Вас заинтересовал наш проект? Хотите знать как инвестировать? Все просто!
При помощи сервиса liqpay, осуществите платеж и в комментариях, обязательно, укажите Ваше имя, e-mail и номер карты ( Visa / Mastercard* ) для получения дивидендов. Обращаем Ваше внимание, в случае, если Вы инвестировали в другой валюте, будет производиться автоматическая конвертация в доллары США по курсу Приватбанка.
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