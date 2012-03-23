Как зарабатывать на рекомендациях 300 долларов/месяц?

Доброго времени суток. В этой статье я хочу поделиться идеей заработка в интернете. Основная суть – поиск и привлечение специалистов для компаний. Иногда поиск специалиста существенная проблема и рекрутеры компании предлагают поощрение, чтобы подключить к работе больше людей. Размер вознаграждения может быть в диапазоне от 50-1000 долларов в зависимости от квалификации специалиста. Чем больше требований, тем выше оплата за рекомендацию. Таким образом, обладая хорошими коммуникационными навыками и пониманием рынка трудоустройства можно зарабатывать на привлечении специалистов. Достаточно быстро находить вакансию и потенциальных работников при грамотном подходе. Чем качественней подбор специалистов вы проведете, тем больше вероятности, что ваш кандидат получить работу, а вы вознаграждение.
Эта статья предназначена для тех, кто хочет получать, как основной, так и дополнительный заработок на рекомендациях. Рекомендательные программы наиболее популярные в IT-сфере. Иногда заказчики выставляют вознаграждение не только за закрытие позиции, а и за выполнение заказа. Таким образом, обладая знакомством с большим кругом специалистов, можно совмещать приятное и полезное. У вас есть возможность получать вознаграждения, а в специалистов – принимать участие в разработке интересных проектов. Заработок на рекомендациях не требует никаких вложений. В интернете достаточно сервисов и площадок, которые позволяют найти, как исполнителя, так и необходимую вакансию с возможным вознаграждением.
Как работает система?
Заказчик ищет качественного специалиста для своих проектов. Для более оперативного поиска он выставляет рекомендацию, например в размере 100 долларов. Как правило, вознаграждение выплачивают после прохождения испытательного срока. Как только ваш претендент на должность проходит испытательный срок и попадает в штат компании, вы получаете вознаграждение. При этом вам не нужно быть HR-агентством или иметь штат. Для начала можно поработать самому и проверить насколько это может быть успешно. Также, очень важно понимать сферу и специфику работы. Желательно, чтобы вы имели отношение к вакансии и понимали основные моменты работы. Это нужно для отбора потенциальных работников.
Полезные советы по заработку на рекомендациях:
1) Обязательно разбирайтесь со всеми требованиям работодателя.
2) Изучайте деятельность компании и специфику конкретного проекта.
3) Составляйте описание проекта и компании для работника.
4) Проверяйте соответствие требований вакансий и умения потенциального работника.
5) Работайте с резюме и портфолио ваших специалистов.
6) Уточните все моменты по поводу проведения собеседования и испытательного срока.
7) Согласовывайте выплаты вознаграждения.
8) Предлагайте свои услуги в помощи закрытия и других вакансий.
9) Знакомьтесь с новыми специалистами и предлагайте им свои услуги.
10) Работайте только с проверенными компаниями и специалистами.
Основные компании и возможности с рекомендациями
В этой части я хочу привести список компаний и вакансий, которые готовые платить за привлечение специалистов. Также, вы можете зайти на биржи по привлечению специалистов и найти другие предложения. Все зависит от того, сколько вы готовы тратить на это времени и какую специализацию выберете. Я бы рекомендовал начинать искать людей на позиции Junior. Это связано с тем, что на вакансию будет относительный низкий порог входа, а также много компаний готовы взять студента. Таким образом, существенно расширяется список потенциальных специалистов. Основные сложности с поиском специалистов Senior. Как правило, для специалистов такого уровня очень высокие требования и все они имеют работу с долгосрочным контрактом или свою компанию.
Но система рекомендаций работает практически везде. В выдаче я находил поощрения за поиск сотрудников в MCdonalds, студентов на практику в Германию, а также много других интересных предложений. Стоит только хорошо поискать и можно найти для себя хорошее предложение. Я бы строил бы свою работу в двух направлениях. В первом случае, искал бы аудиторию, например студенты, а потом отталкивался, что им можно предложить. Во втором, нужно найти сфере с вашей компетенцией и заниматься поиском уже с соответственными требованиями. Не исключаю возможности и третьего варианта. Скажу только одно, что переманивание сотрудников и нечестные варианты сотрудничества не очень хороши. Не тратьте на это время. Стоит качественно подбирать сотрудников и ваш труд будет достойно оплачен.
Сколько можно заработать?
В зависимости от количества закрытых вакансий будет зависеть ваш заработок. Проанализировал эту сферу, на некоторых вакансиях можно заработать от 100 и до 300 долларов. Конечно, можно начинать и с меньших ставок, но главное получения опыта и продвижение в этой сфере. Некоторые компании предлагают 1 500$ за рекомендацию. Таким образом, закрывая 2-5 позиций в месяц, можем получать 200-500 долларов в месяц (при поощрении 100 долларов за позицию) и 600-3000 долларов (ставка 300 долларов). Конечно, первый месяц нужно будет потратить на составления баз специалистов, поиск инструментов для работы, а также выстраивание партнерских отношений с компаниями. Можно строить сотрудничество с компаниями и предлагать свои условия сотрудничества по привлечению персонала.
Заработать можно и работая с кандидатами. Находите людей, указывайте им ошибки в резюме, а также дополнительную информацию и предлагайте возможные вакансии. Взамен можно просить один месячный оклад за обустройство. После получения опыта работы в этой сфере можно наработать систему, которая будет отображать вашу потребность в специалистах. Например, вы можете сработаться с компанией, которой постоянно нужны контент-менеджеры. Таким образом, вы можете находить специалистов, которые ищут работу в этом направлении и предлагать им свои услуги. Я уверен, что многие готовы заплатить за такую помощь при трудоустройстве. Вмести с этим, вы можете получать одновременно вознаграждение от работодателей и специалистов.
Подборка компаний, которые платят за рекомендации:
1) ICL
Компания привлекает технических специалистов. На сайте доступен список открытых вакансий. Можно анонимно делать рекомендации. Оплата: за специалиста junior – 6 000 рублей, за специалиста уровня middle и выше – 10 000 рублей.
2) Norbit
Компания ищет технических специалистов. Офисы размещены в нескольких городах России. В основном в компанию нужны разработчики и консультанты. Вознаграждение составляет 30 000 рублей. Выплата в течении 5 дней.
3) Softgroup
Украинская компания, которая ищет разработчиков на практических всех языках и технологиях. Также, компании нужны преподаватели. Оплата за рекомендации может составлять 100$, 200$ и 300$. Более детальные условия размещены по ссылке.
4) Ferienjobzav
Пример возможности получения вознаграждений не в IT. Компания занимается проведением летней практики в Германии. Если вы привлекаете студентов, то вы можете рассчитывать на оплату в размере 25 евро за одного студента.
5) Cosmosfactory
Компания привлекает технических специалистов в IT. Сейчас открытых вакансий нет, но ищут разработчиков Oracle (PL/SQL) и .Net (веб приложения). Размер оплаты не указан, но обещают порадовать. Также, указано что первые 50% выплачивают после выхода кандидата на работу.
6) Playrix
Компания со штатом более 500 человек. Существует большой набор открытых вакансий, стажировок и т.д. Есть хорошая возможность получить вознаграждение. Выплаты: 700$ долларов в штат и 200$ за стажировку или аутсорс.
7) Wingoads Ad Network
Сфера деятельности – предоставление и создание рекламных компаний. Компания не так часто публикует вакансии, но оплата достойная. Они готовы платить 300 долларов за привлечение кандидата в IT-отдел и 200 долларов за менеджера.
Итоговые выводы
Таким образом, дополнительная деятельность в сфере рекрутинга принесет дополнительные средства. В форме дополнительного дохода или постоянного заработка решать вам. Я стараюсь показать и проанализировать возможность заработка. Работа с подбором персонала не требует начальных вложений, а также имеет быстрый порог входа. Привлекая разного рода специалистов можно получить достойное вознаграждение. Если говорить об узконаправленных специалистах, то оплата будет выше, но стоит понимать, что вы должны разбираться в основных требованиях и спецификах работы этой должности, а также понимать, где можно найти таких работников. Все зависит от вас, какое направление для вас будет в приоритете. Также, кто будет работать в этом направлении, добавляйте сайты с рекомендательными программами. Жду обратной связи в комментариях.
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Автор: VictorSamus
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Уважаемые пользователи, есть ли у вас опыт работы в этой сфере? Как вам такая возможность для заработка? Какие вы знаете компании, которые платят за рекомендации?