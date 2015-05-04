Стартап Pitchy привлек 4 млн евро для увеличения функционала своей платформы

Французская компания Pitchy, которая создала платформу для построения видео, привлекла 4 млн евро от Seventure Partners и Fonds Ambition Numérique под управлениям Bpifrance.
Создатели Pitchy Лионель и Бенджамин Шураки (Lionel Chouraqui і Benjamin Chouraqui) хотели разработать решение, которое позволило бы профессионалам делать видео быстро, легко и недорого. Стартап предлагает программное обеспечение для создания видео, которое компании могут использовать для создания своих собственных видеороликов с использованием предварительно настроенных и записанных анимаций. Компании могут создавать видео для маркетинга, а также для других целей, таких как человеческие ресурсы или внутренние коммуникации. За последние 24 месяца с помощью платформы Pitchy было создано более 200 тис видеороликов.
«Их решение благодаря простоте использования значительно демократизирует видеопроизводство и обещает стать профессиональным справочным инструментом», - говорит Мэрион Обри (Marion Aubry), директор по инвестициям Bpifrance, как сообщает Maddyness.
Стартап планирует и далее ускорять свой рост за счет нового финансирования и расширять свою платформу за счет новых функциональных возможностей.
Стартап Pitchy работает с несколькими компаниями CAC 40 в различных отраслях, включая недвижимость, услуги, банковское дело, страхование и розничную торговлю. Он также работает с государственным сектором, например, с министерством внутренних дел.
Перевод специально для mmgp.ru