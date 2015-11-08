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Текучесть кадров в российской экономике сокращается

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Текучесть кадров в российской экономике сокращается


Самая высокая текучесть кадров оказалась в розничной торговле, такие данные приводятся в исследовании рекрутингового агентства Antal Russia. Наименьшая текучка рабочих зафиксирована в производственном секторе.

В целом же, если брать данные по прошлому году и сравнить с показателями 2015 года, то прекрасно видно, что текучесть кадров сократилась. Более 35 процентов работодателей рассказали в ходе опроса, что текучесть рабочих кадров существенно снизилась. Ещё 44 процента опрошенных предпринимателей заявили, что показатели остались на тех же уровнях, что и в позапрошлый год. Лишь только 15 процентов представителей российского бизнеса признались исследователям в том, что текучка кадров существенно выросла, в прошлом году, по сравнению с 2015 годом.

Как заявляет Евгения Рулева, менеджер компании Antal Russia, ситуация с кадрами в российской экономике улучшилась по нескольким причинам.

Во-первых, кризис показал рабочим, что можно оказаться на обочине, если вдруг проснётся желание сменить работодателя. Ведь в современных реалиях сейчас практически невозможно спрогнозировать сроки и результаты поиска новой работы. После 2015 года, многие граждане России, которые уволились со старой работы и не имели запасного варианта, куда устроиться, столкнулись с проблемой продолжительного поиска нового места работы. Некоторым соискателям и вовсе пришлось сократить свои зарплатные ожидания в два раза, лишь бы найти хоть какую-то работу.

Во-вторых, многие предприниматели и владельцы крупных компаний вернулись к планам развития своего дела. Стали направляться существенные инвестиции на развитие бизнеса и поиск новых направлений работы. Сотрудники, наблюдая такое движение, приобретали дополнительную уверенность в том, что компания, в которой они работают, будет и дальше работать стабильно, и не просто работать, но и развиваться, а значит нужно оставаться, так как есть перспективы роста, как карьерного, так и роста зарплаты.

В то же время, в некоторых отраслях экономики, текучесть рабочих кадров продолжает оставаться слишком высокой. Это касается сельского хозяйства, финансовые услуги и розничная торговля. Текучесть кадров в сетевых магазинах иногда приближается к рекордным значениям в 100-200 процентов.

К тому же, во многих магазинах работают студенты, которые покидают рабочее место, как только пропадает надобность в дополнительных заработках. А ведь это так же влияет на статистику.

С другой стороны, существуют и противоположные меры. Многие работодатели при подборе офисных сотрудников и менеджеров среднего звена, обращают внимание на стабильность соискателя.

Whore65

специально для mmgp.ru
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