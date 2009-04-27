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В ожидании роста: где открыть валютный депозит в апреле

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В ожидании роста: где открыть валютный депозит в апреле
Средние ставки по валютным депозитам в 15 крупнейших банков незначительно повысились. Стоит ли открывать валютный вклад в расчете на их дальнейший рост?


В апреле ставки по валютным депозитам изменились в трех банках из 15 крупнейших по объему привлеченных средств. Банк Москвы понизил ставки по долларовым депозитам на срок шесть и 12 месяцев, а Промсвязьбанк уменьшил ставку по депозитам в евро на 12 месяцев. Банк «Югра», напротив, увеличил ставки по депозитам в евро на три и шесть месяцев, а также предложил новые вклады в долларах, которые тоже вошли в выборку РБК. За счет этого средние ставки по долларовым депозитам среди банков топ-15 в апреле немного повысились.

Так, средняя доходность долларовых вкладов сроком на год увеличилась на 0,01 п.п., до 1,06% годовых. Средние ставки по долларовым вкладам на три и шесть месяцев выросли на 0,07 и 0,02 п.п., до 0,33 и 0,68% годовых соответственно. По евровым вкладам картина несколько иная: средняя доходность депозитов на год не изменилась, а по вкладам на три и шесть месяцев она выросла на 0,01 п.п., до 0,08 и 0,18% годовых.

Максимальную доходность годовых депозитов в долларах сейчас предлагает банк «Югра» — 1,51% годовых. За ним следует лидер прошлого месяца — Московский индустриальный банк (МИБ), предлагающий доходность в 1,5% годовых. Самую высокую ставку по вкладу в €1 тыс. сроком на год предлагает МКБ — 0,95% годовых. За ним — повысивший ставки по евро «Югра» (0,42% годовых). По коротким (три месяца) депозитам в долларах и евро самые выгодные предложения сейчас у банка «Югра» и МКБ — 1,11 и 0,25% годовых соответственно.

Чего ждать дальше

Ставки по валютным депозитам демонстрируют слабую динамику из-за своей близости к историческим минимумам. Фундаментальных причин для усиления их роста пока нет, предупреждают финансисты, опрошенные РБК. Тем не менее доходность валютных вкладов еще может немного повыситься. «Мы ожидаем, что до конца текущего года ставки по вкладам в долларах на срок один-три года могут вырасти на 0,2–0,4 п. п.», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В свою очередь аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай ожидает стагнации средних ставок по валютным депозитам. «Может, ставки и не вырастут, но снижения явно не будет», — подчеркивает он.


Открывать ли валютный депозит

Доходность валютных депозитов значительно уступает показателю рублевых вкладов. Однако в случае ослабления рубля ситуация может измениться, отмечает Дмитрий Монастыршин из Промсвязьбанка. Аналитик допускает возможность ослабления рубля на 6–8% во втором полугодии, но напоминает, что это не гарантированный сценарий. «Если странами ОПЕК будет достигнуто соглашение о продлении сроков действия ограничения добычи нефти на вторую половину 2017 года, то это поддержит цены на нефть и котировки рубля, а значит, рублевые вклады по-прежнему будут более привлекательны по сравнению с валютными», — поясняет эксперт. Денис Порывай из Райффайзенбанка добавляет, что сейчас хорошая возможность для выгодной покупки валюты, однако аналитик не советует размещать ее на банковских депозитах. Лучше отдать предпочтение другим видам валютных вложений, например еврооблигациям, подытоживает Порывай.

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Метки
валюта, вклад, доллар, новости, финансы
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