Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,709 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Налог на проценты по депозитам в России может стать реальностью

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:30
#1
Профессионал
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Возраст: 32
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.04.2009
Сообщений: 1,153
Благодарностей: 493
УГ: 0
КП: 0.359
Налог на проценты по депозитам в России может стать реальностью

Замглавы Минфина Илья Трунин считает, что граждане России должны платить НДФЛ с процентов по депозитам

Доходы от вкладов в России хотят обложить налогом. Замглавы Минфина Илья Трунин считает, что проценты по депозитам должны облагаться НДФЛ. Об этом он заявил на Красноярском экономическом форуме.

Если процентная ставка рублевого вклада не превышает ключевой ставки, установленной Центробанком, то суммы, полученные с депозитов, налогом не облагаются. В Минфине считают, что это неверный подход, и нужно изменить систему.

"Непонятно, почему такой вид доходов мы вовсе не облагаем налогом, - рассказал во время круглого стола в рамках форума замминистра Илья Трунин. – Почему налог удерживается со всех зарплат, даже ниже средних, а если человек получает доход от процентов в миллион рублей, то он не облагается НДФЛ?".

Он объяснил коллегам, что это лишь его личное мнение, и Минфин сегодня официально с таким предложением не выступает. Однако это, по мнению замминистра, вопрос времени.

Источник
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!
Globomen вне форума  
Ответить
Метки
депозит, доходы, налоги, новости, финансовый ликбез
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рабочих мест в России может стать меньше на 9 млн Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.02.2017 19:03
Въезд в города России может стать платным putoran Новости в мире финансов и инвестиций 34 29.12.2016 13:38
Экс-сотрудник Всемирного банка: золотой рубль может стать реальностью kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 9 11.01.2015 15:13
В России может появиться налог на Интернет Roman101 Новости в мире финансов и инвестиций 10 05.12.2014 20:23
Самые высокие проценты по депозитам uHYIPs Банки России 18 19.06.2011 19:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ratatara
С 1 июля физические лица в России получат право объявить себя банкротом.
От Ratatara в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Wild Zapad
wild-zapad.com - стабильный, хороший проект!
От Wild Zapad в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lannna
Путин дал 3 мес на составление списка должностей с запретом хранить деньги за рубежом
От lannna в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Марсельеза
Обнаглевшие риэлторы
От Марсельеза в разделе «Курилка»
Аватар Powa
magnetic-capital.com - 80%рефских
От Powa в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Ewitranslate
AdzOnFire - 80% Распределения дохода!
От Ewitranslate в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
408,709
Тем
465,914
Сообщений
11,500,130

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube