Налог на проценты по депозитам в России может стать реальностью

Замглавы Минфина Илья Трунин считает, что граждане России должны платить НДФЛ с процентов по депозитам
Доходы от вкладов в России хотят обложить налогом. Замглавы Минфина Илья Трунин считает, что проценты по депозитам должны облагаться НДФЛ. Об этом он заявил на Красноярском экономическом форуме.
Если процентная ставка рублевого вклада не превышает ключевой ставки, установленной Центробанком, то суммы, полученные с депозитов, налогом не облагаются. В Минфине считают, что это неверный подход, и нужно изменить систему.
"Непонятно, почему такой вид доходов мы вовсе не облагаем налогом, - рассказал во время круглого стола в рамках форума замминистра Илья Трунин. – Почему налог удерживается со всех зарплат, даже ниже средних, а если человек получает доход от процентов в миллион рублей, то он не облагается НДФЛ?".
Он объяснил коллегам, что это лишь его личное мнение, и Минфин сегодня официально с таким предложением не выступает. Однако это, по мнению замминистра, вопрос времени.
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