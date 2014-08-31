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Idram-электронная платежная система Армении

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Idram-электронная платежная система Армении
Платежная система “Идрам” функционирует в Армении с 2004-го года предоставляя возможности удобных платежей в онлайн и оффлайн платформах.

В 2012 году Центральный Банк РА впервые в Армении предоставил разрешение на эмиссию электронных денег компании “Идрам”.

Основными целями деятельности платежнoй системы ''Идрам'' являются:

распространие и поощрение более широкого использования электронных денег, в целях развития электронной коммерции,
предоставление возможностей клиентам осуществлять широкий спектр онлайн платежей, создавая удобный и широко используемый платежный инструмент,
улучшение процессов денежных переводов, сокращение расстояния и времени, особенно при осуществлении международных переводов.

Выделим основные направления:

погашение кредитов и оплата товаров в интернет-магазинах;
моментальная оплата жилищных услуг, штрафов и пополнение счета мобильного телефона;
пополнение счета в игровых сервисах и букмекерских конторах;
денежные переводы в реальном времени и обмен виртуальной валюты;
оплата услуг интернет-провайдеров, телевидения, фиксированной связи.

Компания сотрудничает с крупными международными системами денежных переводов, позволяя абонентам в несколько кликов переводить средства на банковские счета и карты.

есной 2015 года платежный сервис запустил совместный сервис с компанией "Яндекс.Деньги". Новый инструмент позволяет переводить деньги с кошелька Idram на кошелек в системе Яндекс и обратно. Этой услугой пользуются абоненты, переводя средства родственникам, проживающим в Армении или России.

При переводе средств со счета в Яндексе они приходят на кошелек Idram в драмах. Операция проводится в несколько кликов:

ввод суммы;
указание номера счета в кошельке;
подтверждение транзакции.

Средства зачисляются на счет в течение нескольких минут, автоматически конвертируясь в валюту того кошелька, на который вы переводите деньги. Размер комиссии зависит от суммы перевода.
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