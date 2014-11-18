Volkswagen из-за "дизельного сканадала" потеряет около $25 млрд

Федеральный суд США в Детройте обязал немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG выплатить штраф в размере $2,8 млрд за махинации с дизельными моторами, которые были оборудованы программным обеспечением, показывающим ошибочные результаты проверки на выбросы.
Окружной судья США Шон Кокс (Sean Cox) сказал, что это случай умышленного и массового мошенничества и одобрил урегулирование, которое требует от автопроизводителя значительных реформ.
Ранее, в январе 2017 года говорилось о штрафе размером в $4,2 млрд, но из-за того, что концерн признал свою вину сумму штрафа уменьшили.
Автопроизводитель согласился выплатить штраф на сумму $1,45 млрд для урегулирования гражданских, экологических прочих исков. Кроме всего этого, концерн выплатит $50 млн. по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA).
Напомним, что в сентябре 2015 году был раскрыт факт мошенничества, вследствие чего автопроизводитель должен был отозвать почти 500 тис автомобилей прjданых в течении 2009-2016 годов. Также было устранено руководство компании.
Позже выяснилось, что около 11 млн автомобилей по всему миру были оборудованы зловредным ПО.
Как дополнительная мера пресечения будет назначена служба мониторинга, которая в течение 3-х лет будет наблюдать за соблюдением нормативных требований.
Генеральный советник Volkswagen Манфред Дэсс (Manfred Döss) сказал, что автопроизводитель «глубоко сожалеет о поведении, которое привело к этому делу».
Инженер Джеймс Лян, который признал себя виновным в преступном поведении за помощь в испытаниях на выбросы, должен быть приговорен в мае.
Еще шесть других сотрудников Volkswagen также были обвинены в мошенничестве с выбросами компании, хотя большинство из них находятся в Германии и вряд ли появятся в США, чтобы им предъявить обвинения.
Один из них, Оливер Шмидт, бывший глава экологического офиса Volkswagen в Мичигане, был арестован в январе в Международном аэропорту Майами перед посадкой в самолет в Германию.
Из-за мошенничества концерн может потерять около $25 млрд, в зависимости от того, сколько автомобилей автопроизводитель вынужден выкупить.
Перевод специально для mmgp.ru