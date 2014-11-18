Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,705 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Volkswagen из-за "дизельного сканадала" потеряет около $25 млрд

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:40
#1
Специалист
 
Имя: Юлиан
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.05.2015
Сообщений: 1,028
Благодарностей: 118
УГ: 0
КП: 0.083
Volkswagen из-за "дизельного сканадала" потеряет около $25 млрд
Федеральный суд США в Детройте обязал немецкого автомобильного концерна Volkswagen AG выплатить штраф в размере $2,8 млрд за махинации с дизельными моторами, которые были оборудованы программным обеспечением, показывающим ошибочные результаты проверки на выбросы.


Окружной судья США Шон Кокс (Sean Cox) сказал, что это случай умышленного и массового мошенничества и одобрил урегулирование, которое требует от автопроизводителя значительных реформ.
Ранее, в январе 2017 года говорилось о штрафе размером в $4,2 млрд, но из-за того, что концерн признал свою вину сумму штрафа уменьшили.
Автопроизводитель согласился выплатить штраф на сумму $1,45 млрд для урегулирования гражданских, экологических прочих исков. Кроме всего этого, концерн выплатит $50 млн. по претензиям в рамках закона о финансовых учреждениях (FIRREA).


Напомним, что в сентябре 2015 году был раскрыт факт мошенничества, вследствие чего автопроизводитель должен был отозвать почти 500 тис автомобилей прjданых в течении 2009-2016 годов. Также было устранено руководство компании.
Позже выяснилось, что около 11 млн автомобилей по всему миру были оборудованы зловредным ПО.
Как дополнительная мера пресечения будет назначена служба мониторинга, которая в течение 3-х лет будет наблюдать за соблюдением нормативных требований.

Генеральный советник Volkswagen Манфред Дэсс (Manfred Döss) сказал, что автопроизводитель «глубоко сожалеет о поведении, которое привело к этому делу».

Инженер Джеймс Лян, который признал себя виновным в преступном поведении за помощь в испытаниях на выбросы, должен быть приговорен в мае.

Еще шесть других сотрудников Volkswagen также были обвинены в мошенничестве с выбросами компании, хотя большинство из них находятся в Германии и вряд ли появятся в США, чтобы им предъявить обвинения.

Один из них, Оливер Шмидт, бывший глава экологического офиса Volkswagen в Мичигане, был арестован в январе в Международном аэропорту Майами перед посадкой в самолет в Германию.



Из-за мошенничества концерн может потерять около $25 млрд, в зависимости от того, сколько автомобилей автопроизводитель вынужден выкупить.


Перевод специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: Наиболее простой и безопасный способ купить Bitcoin!

Продам акки Perfect Money (Европа - Англия, Дания) - 15 USD - по всем вопросам в личку.
Последний раз редактировалось Юлиан Тарасенко; Сегодня в 10:54. Причина: добавлено видео
Юлиан Тарасенко на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как нас обманывают производители:"недолитры" и "около-килограммы". VESTAXXX Новости в мире финансов и инвестиций 188 05.11.2016 22:18
"Дыра" в капитале банка "Кредит-Москва" составляет 5,6 млрд рублей. flot Новости в мире финансов и инвестиций 4 04.11.2016 16:03
Samsung потеряет около $3 млрд из-за отзыва Galaxy Note 7 HyipZanoza Новости в мире финансов и инвестиций 5 21.10.2016 11:47
Потери компаний ЕС от заморозки проекта "Южный поток" составят около 3 млрд евро Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 19 07.12.2014 23:35
Закон о данных россиян "съест" 40 млрд руб "Ростелекома" на дата-центры Njord Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.11.2014 19:27

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар webbaks
Виртуальная Академия - academ-web.com
От webbaks в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
RBK Money отменила комиссию на внутренние переводы между кошельками пользователей
От mysilver в разделе «RBK Money»
Аватар Mracobec
Психологические ловушки трейдера
От Mracobec в разделе «Психология трейдинга»
Аватар timoha71
Lite-Business - www.lite-business.cоm
От timoha71 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Миру грозит глобальный дефицит цветных карандашей
От Gannibal Barka в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
МФК «АЭБ Партнер» - www.aeb-mfk.ru
От morg в разделе «МФО»
.     
Пользователей
408,705
Тем
465,907
Сообщений
11,499,797

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube