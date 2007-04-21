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Тимати инвестировал в компанию для организации турниров по DOTA 2 и World of Tanks

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#1
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Тимати инвестировал в компанию для организации турниров по DOTA 2 и World of Tanks
Группа компаний Black Star российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) запустила Black Star Gaming. Проект займётся организацией турниров и формированием собственной профессиональной лиги по киберспортивным дисциплинам. Для этого Balck Star Gaming создаст платформу на популярных игровых видеоплощадках с лучшими условиями для стримеров, летсплееров и игровых блогеров.



«Основным родом деятельности компании Black Star Gaming станет проведение и организация регулярных турниров и формирование собственной любительской, а в дальнейшем и профессиональной лиги по основным киберспортивным дисциплинам (League of Legends, DOTA 2, World of Tanks, Counter-Strike, FiFA и другие). Матчи, проходящие внутри лиги, станут регулярными, и как уже в привычных спортивных соревнованиях будут собирать вокруг себя зрительскую аудиторию и формировать сообщество болельщиков команд. Команды, играющие в лиге, будут развивать навыки в своей дисциплине, а также повышать личностные характеристики под руководством тренерского персонала, профессиональных игроков и команды Black Star Gaming», - сообщил совладелец компании Black Star Gaming Павел Баженов.

Компнания планирует создавать профильные школы и лагеря стриммеров, кастеров, косплееров с участием звезд данной индустрии.

«В целом, силы компании Black Star Gaming, как и компании Black Star, направлены на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в частности, смены образа школьника-геймера, сидящего на шее у родителей на любителя киберспорта, который подходит со всей серьезностью как к внутриигровым тренировкам, так и к физическим тренировкам, правильному питанию и способному заработать себе на первое авто», - добавил он.

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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 09:13
#2
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Re: Тимати инвестировал в компанию для организации турниров по DOTA 2 и World of Tank
Скоро этот тимати во всех сферах будет, своя линия одежды есть, бургерная сеть ресторанов быстрого питания есть, теперь инвестирует в турниры по игрушкам
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tigr (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:39
#3
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Re: Тимати инвестировал в компанию для организации турниров по DOTA 2 и World of Tank
Очень даже выгодное и перспективное вложение средств.
Некоторые уже давно заметили, что киберспорт набирает обороты очень быстро и с той же скоростью привлекает новых участников, инвесторов и так сказать потребителей.
Буду надеяться, что увижу хотя бы одну игру в дотан или кс от команды "BSG - Black Star Gaming"(предполагаю, что и первые команды так же будут называться как и сама организация).
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