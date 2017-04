tigr Топ Мастер

Тимати инвестировал в компанию для организации турниров по DOTA 2 и World of Tanks Группа компаний Black Star российского исполнителя Тимура Юнусова (Тимати) запустила Black Star Gaming. Проект займётся организацией турниров и формированием собственной профессиональной лиги по киберспортивным дисциплинам. Для этого Balck Star Gaming создаст платформу на популярных игровых видеоплощадках с лучшими условиями для стримеров, летсплееров и игровых блогеров.







«Основным родом деятельности компании Black Star Gaming станет проведение и организация регулярных турниров и формирование собственной любительской, а в дальнейшем и профессиональной лиги по основным киберспортивным дисциплинам (League of Legends, DOTA 2, World of Tanks, Counter-Strike, FiFA и другие). Матчи, проходящие внутри лиги, станут регулярными, и как уже в привычных спортивных соревнованиях будут собирать вокруг себя зрительскую аудиторию и формировать сообщество болельщиков команд. Команды, играющие в лиге, будут развивать навыки в своей дисциплине, а также повышать личностные характеристики под руководством тренерского персонала, профессиональных игроков и команды Black Star Gaming», - сообщил совладелец компании Black Star Gaming Павел Баженов.



Компнания планирует создавать профильные школы и лагеря стриммеров, кастеров, косплееров с участием звезд данной индустрии.



«В целом, силы компании Black Star Gaming, как и компании Black Star, направлены на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи, в частности, смены образа школьника-геймера, сидящего на шее у родителей на любителя киберспорта, который подходит со всей серьезностью как к внутриигровым тренировкам, так и к физическим тренировкам, правильному питанию и способному заработать себе на первое авто», - добавил он.



