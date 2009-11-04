Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус до 100USD ИНСТАФОРЕКС

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Старый Сегодня, 02:43
#1
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Бездепозитный бонус до 100USD ИНСТАФОРЕКС
Все брокерские компании предлагают своим клиентам различные бонусы, но в долг и при условии внесения клиентом своих личных денег на реальный торговый счёт

Компания ИнстаФорекс даёт своим новым клиентам на реальный торговый счёт бездепозитный бонус в размере до 100$! Своих денег трейдер на свой счёт может не вносить (не должен вносить) и может начать торговлю на валютном рынке Форекс без внесения на свой реальный счёт своих денег.

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Доход с этого бонуса может быть выведен трейдером без ограничения в сумме только один раз и из этого дохода брокер отнимет 20 процентов к сумме бонуса.
Предположим, что трейдер получил такой бонус в размере 100 USD и начал торговлю.
Торговля была успешна и удачна и наторговано было 200 долларов. Т.е. депозит вырос до 300 долларов.
Трейдер решил далее не торговать, а вывести полученный доход.
Он получит не 300, а только 180 долларов. Сто долларов бонуса на счёте обнуляются и 20 долларов, составляющие 20% от суммы бонуса, брокер забирает себе.
Дальнейшая торговля возможна лишь при пополнении счёта собственными деньгами, теми же 180 долларами дохода от торговли.

Можно торговать и не останавливаясь на прибыли в 200 долларов, а, скажем, остановиться на доходе в 900 . Тогда вывести будет можно себе уже 880 долларов.

При выполнении определённых условий торговец может вывести и саму сумму бонуса, т.е. ещё 100 долларов. Тогда выводится будет сумма в 280USD(пример 1) или в 980USD (пример 2)


Если торговля была не успешной и деньги бонуса был утеряны в торговле, то трейдер не будет должен брокеру ничего.


Для того чтобы получить бездепозитный бонус, необходимо пройти регистрацию реального торгового счета. Основное условие для получения бонуса - это отсутствие ранее зачисленных других видов бонусов: фиксированных бонусов, 30-процентного и 55-процентного бонусов.
Каждый новый клиент компании ИнстаФорекс имеет право на получение бездепозитного бонуса не более одного раза. Кроме того, компания предлагает гибкие условия получения бездепозитного бонуса — клиенты имеют возможность снять этот бездепозитный бонус при успешной торговле на рынке Форекс.

Всю остальную подробную информацию об этом бонусе ( и других тоже) можно будет прочитать у себя в кабинете ИНСТАФОРЕКС после регистрации реального торгового счёта.


Если кому что будет не ясно, то всё расскажем и объясним.


Успехов!!!!

добавлено через 14 минут
ЗЫ. Я считаю, что надо пробовать. Получение бонуса, получение от торговли этими деньгами и вывод дохода ни к чему не обязывает.
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Последний раз редактировалось dimir; Сегодня в 02:58. Причина: Добавлено сообщение
dimir на форуме  
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