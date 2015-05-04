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Южная Корея решила избавиться от монет

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Старый Сегодня, 00:52
#1
Специалист
 
Имя: Юлиан
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Южная Корея решила избавиться от монет
На этой недели Bank of Korea (BOK) запустил пробную программу вместе с крупными дистрибьюторскими гигантами, целю которой является создания без монетного общества к 2020 году.


У покупателей в таких магазинах как Seven Eleven, CU, E-Mart и Lotte Department Store есть возможность внести свои монеты на свою банковскую карточку или же на счет моб. телефона. Тем временем Lotte Mart позволит своим клиентам сохранить изменения в форме L.Points. Когда накопленная сумма накапливается до существенного уровня, после чего потребители могут получить ее в виде наличных денег. Некоторые магазины будут продвигать мобильные штрих-коды, которые позволят переводить монеты прямо на банковский счет.

Согласно докладу BOK, существует потребность в обществе без монет, в свете быстрого развития финансовых технологий и цифровых валют. Также возрастают надежды на более безопасные и эффективные способы оплаты.

Это позволит стране сэкономить на ежегодной эмиссии монет, в среднем за год государство тратит около $47 млн на производство, распространение монет.

BOK провел опрос, в нем приняли участь 2500 человек, согласно результатам опроса такие траты являются не целесообразными, 62,2% респондентов не имеют монет, почти половина заявили, что они не будут использовать монеты, даже если они получат их в качестве замены.

Специально для mmgp.ru

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