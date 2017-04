Юлиан Тарасенко Специалист

Южная Корея решила избавиться от монет





У покупателей в таких магазинах как Seven Eleven, CU, E-Mart и Lotte Department Store есть возможность внести свои монеты на свою банковскую карточку или же на счет моб. телефона. Тем временем Lotte Mart позволит своим клиентам сохранить изменения в форме L.Points. Когда накопленная сумма накапливается до существенного уровня, после чего потребители могут получить ее в виде наличных денег. Некоторые магазины будут продвигать мобильные штрих-коды, которые позволят переводить монеты прямо на банковский счет.



Согласно докладу BOK, существует потребность в обществе без монет, в свете быстрого развития финансовых технологий и цифровых валют. Также возрастают надежды на более безопасные и эффективные способы оплаты.



Это позволит стране сэкономить на ежегодной эмиссии монет, в среднем за год государство тратит около $47 млн на производство, распространение монет.



BOK провел опрос, в нем приняли участь 2500 человек, согласно результатам опроса такие траты являются не целесообразными, 62,2% респондентов не имеют монет, почти половина заявили, что они не будут использовать монеты, даже если они получат их в качестве замены.



Специально для mmgp.ru



