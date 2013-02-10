Фондовые рынки продолжают накачивать напечатанными деньгами

В прошлом году аналитики отмечали, что не смотря на остановку программы количественного смягчения в США, глобальный печатный станок, имеется в виду совместная работа Центральных Банков Европейского Союза, Великобритании, Японии и Швейцарии по программе QE, продолжает наращивать объёмы накачки мировой экономики деньгами, наращивая темпы монетизации мусорных ценных бумаг
И вот стало известно о новом рекорде. С начала текущего года, глобальный печатный станок умудрился монетизировать мусорных ценных бумаг на общую сумму в 1 трлн долларов. Если ничего не изменится, к концу года данная сумма будет уже равняться 3,6 трлн долларов.
Особенно тревожно эта новость смотрится на фоне продолжающегося падения мирового производства и стагнации международной торговли. Очевидно, что весь рост на фондовых биржах, а так же существование долговых пирамид поддерживается благодаря такой накачке мировой экономики напечатанными деньгами, крупнейшими ЦБ мира. И вся система начнёт рассыпаться сразу после того, как начнётся борьба за реальные сбережения инвесторов, а не за то, что производит глобальный печатный станок.
Всё сводится к тому, что фактически мировую экономическую систему уже накрыла гиперинфляция, нам она не видна, по простой причине, она пока что локализована на отдельных финансовых рынках.
По материалам zerohedge.com