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Россиянина Селезнева в США приговорили к 27 годам по делу о кибермошенничестве

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Россиянина Селезнева в США приговорили к 27 годам по делу о кибермошенничестве


В США россиянин Роман Селезнев приговорен к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, такой вердикт вынес федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон). Судья Джонс заявил, что у обвиняемого был ряд возможностей отказаться от преступной жизни, однако тот «посвятил жизнь» преступлениям и «выбрал путь мошенника».

«Необходимо защитить общество от ваших дальнейших преступлений», — подчеркнул Джонс.

Хотя он назвал смягчающим обстоятельством трудное детство Селезнева, однако отметил и отягчающее обстоятельство — то, что Селезнев, по его словам, препятствовал правосудию «на каждом повороте». Нанесенный им ущерб судья назвал «экстремальным».

Авокат Селезнева Игорь Литвак заявил информагентству, что защита пока не приняла решения относительно обжалования приговора. По его словам, уведомление о возможной апелляции будет подано в 14-дневный срок.

«У него серьезное заболевание, мы считаем, что он не проживет больше 50 лет», — добавил он.

Отец Романа Селезнева, депутат Госдумы Владимир Селезнев, назвал приговор суда предрешенным и людоедским. «Я считаю, что это приговор людоедов… Это предрешенный приговор, я вообще не считаю, что там есть его вина. Как я не считал, так я по-прежнему и не считаю», — сказал он.

19 августа сообщалось, что Селезнев написал покаянное письмо, где принял на себя ответственность за совершенные деяния, но, несмотря на это, прокуроры потребовали приговорить его к 30 годам заключения.

25 августа 2016-го 32-летний россиянин был признан виновным по 38 преступным эпизодам из 40. Обвинение заявило о нанесенном им ущербе в размере 170 миллионов долларов. В ходе процесса прокуроры доказывали, что в 2014 году при задержании Романа Селезнева на его компьютере были найдены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт.

Роман Селезнев был захвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, а затем вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Государственной Думы РФ Валерий Селезнев, а также российский МИД назвали задержание гражданина России похищением и нарушением норм международного права.

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