TTLuck2017 Любитель

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Чернигов Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 09.02.2016 Сообщений: 774 Благодарностей: 81 УГ: 1 КП: 0.087 подарки

Платформа услуг beauty-on-demand Blow LTD. привлекла £ 3,5 млн. Платформа услуг beauty-on-demand Blow LTD. привлекла £ 3,5 млн. Платформа для косметических услуг on-demand будет использовать финансирование для развертывания в Манчестере и Бирмингеме, прежде чем расшириться до международного уровня. Blow LTD., компания по предоставлению косметических услуг on-demand, получила £ 3,5 млн. от прежнего инвестора Unilever Ventures. Стартап Blow основанный в 2013 году Дхармашем Мистри и Фионой Макинтош - бывшим редактором Grazia - позволяет клиентам заказать услуги красоты и оздоровления прямо домой, гостиницу или офис. Компания также управляет двумя барами красоты в Ковент-Гарден и Кенери Уорф. После покупки стартапа Return To Glory в ноябре прошлого года Blow может предложить своим клиентам все косметические процедуры от сушки, макияжа и маникюра до массажа, ваксации и йоги. Нынешний показатель роста компании в Лондоне где-то на уровне 20% в месяц Лондоне, поэтому Blow всерьез нацелен на расширение в Манчестере и Бирмингеме вплоть до выхода на международный рынок к концу 2017 года. Стартап также работает над созданием нового канала дистрибуции и отбора проб для брендов красоты, созданием персонализированных консультационных данных и нацеливанием продуктов на индивидуальных клиентов. Дхармашем Мистри: «Переходя к следующему этапу масштабирования мы в восторге от новых людей, вступающих в наш бизнес, включая нашего нового CEO Брайана Хики из Just Eat. Мы с Макинтошем с нетерпением ждем совместной работы и собираемся создать новый технологических блокбастер в Великобритании». Стивен Уилсон из Unilever Ventures добавляет: «Blow переосмысливает опыт обслуживания и, в конечном итоге, создает новый маршрут распространения продукта. Мы рады сотрудничать с ними и предоставлять доступ к активам, экосистеме и опыту Unilever».



Переведено специально для форума mmgp:



Дхармашем Мистри:Стивен Уилсон из Unilever Ventures добавляет:Переведено специально для форума mmgp: http://startups.co.uk/blow-bags-3-5m-from-unilever/

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________