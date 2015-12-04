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Платформа услуг beauty-on-demand Blow LTD. привлекла £ 3,5 млн.

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Старый Вчера, 23:45
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Платформа услуг beauty-on-demand Blow LTD. привлекла £ 3,5 млн.
Платформа услуг beauty-on-demand Blow LTD. привлекла £ 3,5 млн.
Платформа для косметических услуг on-demand будет использовать финансирование для развертывания в Манчестере и Бирмингеме, прежде чем расшириться до международного уровня.
Blow LTD., компания по предоставлению косметических услуг on-demand, получила £ 3,5 млн. от прежнего инвестора Unilever Ventures.
Стартап Blow основанный в 2013 году Дхармашем Мистри и Фионой Макинтош - бывшим редактором Grazia - позволяет клиентам заказать услуги красоты и оздоровления прямо домой, гостиницу или офис. Компания также управляет двумя барами красоты в Ковент-Гарден и Кенери Уорф.
После покупки стартапа Return To Glory в ноябре прошлого года Blow может предложить своим клиентам все косметические процедуры от сушки, макияжа и маникюра до массажа, ваксации и йоги.
Нынешний показатель роста компании в Лондоне где-то на уровне 20% в месяц Лондоне, поэтому Blow всерьез нацелен на расширение в Манчестере и Бирмингеме вплоть до выхода на международный рынок к концу 2017 года.
Стартап также работает над созданием нового канала дистрибуции и отбора проб для брендов красоты, созданием персонализированных консультационных данных и нацеливанием продуктов на индивидуальных клиентов.
Дхармашем Мистри:
«Переходя к следующему этапу масштабирования мы в восторге от новых людей, вступающих в наш бизнес, включая нашего нового CEO Брайана Хики из Just Eat. Мы с Макинтошем с нетерпением ждем совместной работы и собираемся создать новый технологических блокбастер в Великобритании».
Стивен Уилсон из Unilever Ventures добавляет:
«Blow переосмысливает опыт обслуживания и, в конечном итоге, создает новый маршрут распространения продукта. Мы рады сотрудничать с ними и предоставлять доступ к активам, экосистеме и опыту Unilever».

Переведено специально для форума mmgp: http://startups.co.uk/blow-bags-3-5m-from-unilever/

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