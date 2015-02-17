Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,683 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как начать зарабатывать имея только телефон и интернет. 6 способов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
В этом разделе вы абсолютно точно узнаете как заработать деньги в интернете. Обсуждаем только теорию: все способы заработка в интернете в статьях и обзорах.
Реклама конкретных компаний и услуг запрещена. Реф. ссылки запрещены! Продажа инфопродуктов, курсов и методов заработка
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Была ли статья полезна?
Да 0 0%
Нет 0 0%
Частично/не знаю/ возможно 0 0%
Посмотреть ответы 1 100.00%
Голосовавшие: 1. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:37
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Днепр
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 05.02.2017
Сообщений: 342
Благодарностей: 22
УГ: 2
КП: 0.068
Как начать зарабатывать имея только телефон и интернет. 6 способов
Если вам надоело сидеть на работе и полностью зависеть от начальства, или желаете начать небольшой бизнес без вложений, то советую прочитать данную статью. Ознакомившись с материалом, сможете начать получать доход уже с первого дня. Не стоит думать, что такой вид заработка простой. Потребуется немало терпения, самодисциплина и постоянное оттачивание мастерства. Из плюсов можно отметить хороший заработок. Верхняя граница дохода зависит только от усилий. К тому же, я собрал варианты, которые подойдут не только «продажникам».

Итак, приступим:

1. Продажа с помощью холодных звонков.

Это наиболее распространенный способ заработка с телефона. В тоже время этот вид наиболее сложный. Холодные звонки подразумевают продажи не особо заинтересованным лицам. Соответственно, готовьтесь к постоянным отказам, хамству и учитесь отвечать на «нет». Еще один минус – тяжело начать. Когда я впервые звонил незнакомцу, чтоб продать что-то, то у меня внутри все колотило. Однако, после первой продажи уверенность возросла и страх пропал. Сейчас мне ничего не стоит связаться с человеком, которого я никогда не видел, и предложить ему определенную услугу, или продукт. Поэтому, если боитесь начинать, то просто возьмите телефон, и наберите номер. Другого способа не существует.

Продавать можно что угодно, но я советую брать продукты с большим чеком. В любом случае, придется много звонить, но куда приятней закрыть заказ и получить 10 тысяч рублей, чем за тоже время заработать 1 тысячу. По моим наблюдениям, лучше всего предлагать свои услуги малому и среднему бизнесу. Предприниматели куда легче идут на контакт, и имеют большую платежеспособность.

С помощью холодных звонков можно реализовывать как свою продукцию, так и работая партнером. Второй способ лучше тем, что не нужно следить за складом и самому отправлять посылки. Правда и доход поменьше будет.

2. Станьте консультантом.

Если у вас имеются определенные знания в какой-нибудь сфере, то этот вариант отлично подойдет. В этом случае, необходимо разместить объявления (как в офлайне, так и онлайне), а затем ждать звонка. Способа монетизации два:

1) подключить платный номер и за каждую минуту вам будут платить (но лучше так не делать).

2) предоставить небольшую консультацию бесплатно, но затем предложить платное сотрудничество. Этот способ более долгосрочный и прибыльней, но требует определенного терпения.

Способов раскрутки много. Если рассматривать бесплатные, то можно размещать сообщения на тематических сайтах, расклеивать объявления (практически бесплатно), или использовать холодные звонки.

3. Станьте посредником

В этом случае, нам нужно находить людей, которым требуется определенная услуга. Созваниваемся, затем спрашиваем, сколько заказчик готов заплатить за работу. После чего, ищем в объявлениях исполнителя. Иными словами, находим, где продать дороже, а купить дешевле.

Недостаток в ограниченности способа. К примеру, если кому-то нужен электрик, то платить заранее никто не будет. Можно договорится, с исполнителем, что он заплатит позже, но шанс не получить ничего довольно большой. Тут либо набивать шишки и собирать базу проверенных рабочих, либо искать способы, где клиент готов сделать предоплату. К таким можно отнести разработку сайта, дизайн и другие виртуальные услуги.

4. Начните вести группы в социальных сетях

Сейчас в телефоне есть практически все функции, что и на ПК. Найдите несколько пабликов, где требуется администратор, и получайте свои деньги. Чтоб составить пост - телефона будет предостаточно. В первую очередь стоит обратить внимание на инстаграм. Эта социальная сеть идеально подходит для ведения со смартфона. Минус заключается в большой конкуренции. За место админа в группе борется десятки желающих, но кто ищет, тот всегда найдет.

5. Устройте колл-центр на дому

Такой работы валом. Нужно только успевать отвечать на звонки клиентов. По моему опыту, больше зарабатывать получается при проценте от продаж. Еще вариант – поминутная оплата. Оба варианта необходимо тестировать. Существует третий вариант – оплата за час. Обычно этот способ наименее оплачиваемый.

Найти заказчика можно на сайтах по поиску работы. Тут наименее оплачиваемые заказы. На биржах фриланса платят хорошо, но заказ ограничен. К примеру, от вас потребуется отвечать в течение недели, или даже одного дня. Хоть и платят выше, чем в первом случае, но заказы нестабильные. Наиболее оплачиваемый вариант – поиск заказчика самому. Ищите лендинги и звоните по номеру, указанному на сайте. Обычно там сидит руководитель. Договоритесь, что вы будете получать процент от продаж и записывать все звонки. С большой вероятность найдете несколько сайтов и будете зарабатывать хорошие деньги.

6. Станьте фотографом

Нет, не нужно покупать дорогой, профессиональный фотоаппарат. Достаточно купить смартфон средней ценовой категории. Способа монетизации два:

- Фотографируйте окружающее и загружайте на различные сервисы. Такой сайтов сейчас много, но ищите те, где принимаются снимки с телефона. Обычно на таких сайтах нужно получить рейтинг и выбиться в топ. Лично у меня не получилось заработать больше 10 долларов за месяц, но в интернете существует множество успешных кейсов на этот счет.

- Устройтесь на работу, где нужно фотографировать определенный объект. Это может быть вакансия тайного покупателя, или работа с картографами. К примеру, Яндекс платит за то, что вы сфотографируете определенный объект у себя в городе. Такой работы достаточно много. На сайтах по поиску работы выберите удаленную занятость и ищите подходящую вакансию.

В итоге, я рассказал о шести способах работы, где нужен телефон и интернет. Подобраны варианты для каждого. Если у вас есть навыки продаж, то 1,2,3 и 5 номер для вас. Если любите гулять, то выбирайте 6 способ. Ну а если не желаете ничего продавать и выходить из дому, но при этом любите умственный труд, то 4 вариант для вас.

Хотелось бы услышать вашу критику. Что думаете? Может, возникли вопросы, или хотите предложить свой вариант? Пишите свои комментарии. С радостью на все отвечу.
Не забывайте участвовать в опросе.

Автор: Leawood
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Заработок на написании комментариев 500р/день
Leawood на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
7 способов заработать, имея в кармане $5 (Антикризисные планы) Renald23 Новости в мире финансов и инвестиций 18 17.02.2015 12:25

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар shpakser
Номера ICQ.
От shpakser в разделе «Курилка»
Аватар moskva
Финансируем стартапы: обзор краудфандинговых площадок
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Внимание! Система "Угорь 2.0". Лохотрон. Отзыв покупателей
От Гребень в разделе «Список интернет мошенников»
Аватар Save83
ОПЕК сохранила квоты на добычу нефти
От Save83 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар nlobp
ЗАО Сервис - Резерв - srbank.ru
От nlobp в разделе «Каталог Брокеров»
Аватар dengov
Предприниматель может выручить 6,7 млн рублей за продажу троллейбусов на Avito
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
408,683
Тем
465,869
Сообщений
11,498,680

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube