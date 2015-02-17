Leawood Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Адрес: Днепр Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 05.02.2017 Сообщений: 342 Благодарностей: 22 УГ: 2 КП: 0.068

Как начать зарабатывать имея только телефон и интернет. 6 способов Если вам надоело сидеть на работе и полностью зависеть от начальства, или желаете начать небольшой бизнес без вложений, то советую прочитать данную статью. Ознакомившись с материалом, сможете начать получать доход уже с первого дня. Не стоит думать, что такой вид заработка простой. Потребуется немало терпения, самодисциплина и постоянное оттачивание мастерства. Из плюсов можно отметить хороший заработок. Верхняя граница дохода зависит только от усилий. К тому же, я собрал варианты, которые подойдут не только «продажникам».



Итак, приступим:



1. Продажа с помощью холодных звонков.



Это наиболее распространенный способ заработка с телефона. В тоже время этот вид наиболее сложный. Холодные звонки подразумевают продажи не особо заинтересованным лицам. Соответственно, готовьтесь к постоянным отказам, хамству и учитесь отвечать на «нет». Еще один минус – тяжело начать. Когда я впервые звонил незнакомцу, чтоб продать что-то, то у меня внутри все колотило. Однако, после первой продажи уверенность возросла и страх пропал. Сейчас мне ничего не стоит связаться с человеком, которого я никогда не видел, и предложить ему определенную услугу, или продукт. Поэтому, если боитесь начинать, то просто возьмите телефон, и наберите номер. Другого способа не существует.



Продавать можно что угодно, но я советую брать продукты с большим чеком. В любом случае, придется много звонить, но куда приятней закрыть заказ и получить 10 тысяч рублей, чем за тоже время заработать 1 тысячу. По моим наблюдениям, лучше всего предлагать свои услуги малому и среднему бизнесу. Предприниматели куда легче идут на контакт, и имеют большую платежеспособность.



С помощью холодных звонков можно реализовывать как свою продукцию, так и работая партнером. Второй способ лучше тем, что не нужно следить за складом и самому отправлять посылки. Правда и доход поменьше будет.



2. Станьте консультантом.



Если у вас имеются определенные знания в какой-нибудь сфере, то этот вариант отлично подойдет. В этом случае, необходимо разместить объявления (как в офлайне, так и онлайне), а затем ждать звонка. Способа монетизации два:



1) подключить платный номер и за каждую минуту вам будут платить (но лучше так не делать).



2) предоставить небольшую консультацию бесплатно, но затем предложить платное сотрудничество. Этот способ более долгосрочный и прибыльней, но требует определенного терпения.



Способов раскрутки много. Если рассматривать бесплатные, то можно размещать сообщения на тематических сайтах, расклеивать объявления (практически бесплатно), или использовать холодные звонки.



3. Станьте посредником



В этом случае, нам нужно находить людей, которым требуется определенная услуга. Созваниваемся, затем спрашиваем, сколько заказчик готов заплатить за работу. После чего, ищем в объявлениях исполнителя. Иными словами, находим, где продать дороже, а купить дешевле.



Недостаток в ограниченности способа. К примеру, если кому-то нужен электрик, то платить заранее никто не будет. Можно договорится, с исполнителем, что он заплатит позже, но шанс не получить ничего довольно большой. Тут либо набивать шишки и собирать базу проверенных рабочих, либо искать способы, где клиент готов сделать предоплату. К таким можно отнести разработку сайта, дизайн и другие виртуальные услуги.



4. Начните вести группы в социальных сетях



Сейчас в телефоне есть практически все функции, что и на ПК. Найдите несколько пабликов, где требуется администратор, и получайте свои деньги. Чтоб составить пост - телефона будет предостаточно. В первую очередь стоит обратить внимание на инстаграм. Эта социальная сеть идеально подходит для ведения со смартфона. Минус заключается в большой конкуренции. За место админа в группе борется десятки желающих, но кто ищет, тот всегда найдет.



5. Устройте колл-центр на дому



Такой работы валом. Нужно только успевать отвечать на звонки клиентов. По моему опыту, больше зарабатывать получается при проценте от продаж. Еще вариант – поминутная оплата. Оба варианта необходимо тестировать. Существует третий вариант – оплата за час. Обычно этот способ наименее оплачиваемый.



Найти заказчика можно на сайтах по поиску работы. Тут наименее оплачиваемые заказы. На биржах фриланса платят хорошо, но заказ ограничен. К примеру, от вас потребуется отвечать в течение недели, или даже одного дня. Хоть и платят выше, чем в первом случае, но заказы нестабильные. Наиболее оплачиваемый вариант – поиск заказчика самому. Ищите лендинги и звоните по номеру, указанному на сайте. Обычно там сидит руководитель. Договоритесь, что вы будете получать процент от продаж и записывать все звонки. С большой вероятность найдете несколько сайтов и будете зарабатывать хорошие деньги.



6. Станьте фотографом



Нет, не нужно покупать дорогой, профессиональный фотоаппарат. Достаточно купить смартфон средней ценовой категории. Способа монетизации два:



- Фотографируйте окружающее и загружайте на различные сервисы. Такой сайтов сейчас много, но ищите те, где принимаются снимки с телефона. Обычно на таких сайтах нужно получить рейтинг и выбиться в топ. Лично у меня не получилось заработать больше 10 долларов за месяц, но в интернете существует множество успешных кейсов на этот счет.



- Устройтесь на работу, где нужно фотографировать определенный объект. Это может быть вакансия тайного покупателя, или работа с картографами. К примеру, Яндекс платит за то, что вы сфотографируете определенный объект у себя в городе. Такой работы достаточно много. На сайтах по поиску работы выберите удаленную занятость и ищите подходящую вакансию.



В итоге, я рассказал о шести способах работы, где нужен телефон и интернет. Подобраны варианты для каждого. Если у вас есть навыки продаж, то 1,2,3 и 5 номер для вас. Если любите гулять, то выбирайте 6 способ. Ну а если не желаете ничего продавать и выходить из дому, но при этом любите умственный труд, то 4 вариант для вас.



Хотелось бы услышать вашу критику. Что думаете? Может, возникли вопросы, или хотите предложить свой вариант? Пишите свои комментарии. С радостью на все отвечу.

Не забывайте участвовать в опросе.



Автор: Leawood

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заработок на написании комментариев 500р/день __________________