Oziris Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.10.2009 Сообщений: 1,865 Благодарностей: 160 УГ: 0 КП: 0.082 подарки

Странные отчёты от российских нефтяников



Вот и уступила России первое место по объёмам добычи нефти Саудовской Аравии. По опубликованной Росстатом статистике стало известно, что нефтедобывающий сектор РФ производил в феврале, в среднем за сутки до 9,671 миллиона баррелей "чёрного золота".



А ведь буквально, совсем недавно, российские нефтяники рассказывали всему миру, как они били рекорды, превысив показатели времён СССР, добывая по 11.247 млн бочек нефти в сутки, максимальные показатели нефтедобычи были зафиксированы в октябре прошлого года. А вообще, среднесуточная добыча углеводородов, если брать весь 2016 год, равнялась 10,754 млн баррелей нефти.



Всё красиво в этой новости, ничего не скажешь. Но вот что странное, если отталкиваться от максимума добычи октября, то есть брать спад добычи от 11.247 млн бочек нефти в сутки, до сегодняшних значений нефтедобычи, а именно 9.671 млн баррелей в сутки, то спад нефтедобычи зафиксирован в минус 15 процентов, или 1,576 млн бочек "чёрного золота" в сутки. Что в пять раз больше, чем было оговорено в договоре о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК, и нефтедобывающих странах, которые присоединились к этому документу.



Если брать для расчёта среднесуточное значение нефтедобычи в России, за весь прошлый год, то есть 10.754 млн бочек нефти, и среднесуточные показатели добычи февраля этого года, то есть 9.671 млн баррелей, то падение составит 10 процентов, или 1,08 млн бочек нефти в сутки, что в три раза больше запланированного договором сокращения нефтедобычи, а именно 0,3 млн баррелей в сутки. Особенно странным выглядит такое резкое падение, если разбираться дальше, ведь падение добычи на один миллион бочек нефти произошло буквально за месяц, то есть с января по февраль текущего года.



Ведь если верить всем официальным источникам, как российским, так и иностранным, Саудовская Аравия в январе зафиксировала уровень среднесуточной нефтедобычи у отметки 9,865 баррелей. Тогда как Россия, по данным Росстата, в январе извлекала из недр земных по 10,764 миллиона баррелей в сутки.



А через месяц уже 9,671 млн, то есть разница в 1,093 млн бочек в сутки.



Я, конечно, всё понимаю, что нужно подождать конца года, дождаться консолидированных отчётов, но не слишком ли это много, когда нефтедобывающий сектор за месяц проседает в добыче на 1 млн баррелей в сутки? Ведь договор был о сокращении добычи всего на 0,3 тыс.



Специально для mmgp.ru Вот и уступила России первое место по объёмам добычи нефти Саудовской Аравии. По опубликованной Росстатом статистике стало известно, что нефтедобывающий сектор РФ производил в феврале, в среднем за сутки до 9,671 миллиона баррелей "чёрного золота".А ведь буквально, совсем недавно, российские нефтяники рассказывали всему миру, как они били рекорды, превысив показатели времён СССР, добывая по 11.247 млн бочек нефти в сутки, максимальные показатели нефтедобычи были зафиксированы в октябре прошлого года. А вообще, среднесуточная добыча углеводородов, если брать весь 2016 год, равнялась 10,754 млн баррелей нефти.Всё красиво в этой новости, ничего не скажешь. Но вот что странное, если отталкиваться от максимума добычи октября, то есть брать спад добычи от 11.247 млн бочек нефти в сутки, до сегодняшних значений нефтедобычи, а именно 9.671 млн баррелей в сутки, то спад нефтедобычи зафиксирован в минус 15 процентов, или 1,576 млн бочек "чёрного золота" в сутки. Что в пять раз больше, чем было оговорено в договоре о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК, и нефтедобывающих странах, которые присоединились к этому документу.Если брать для расчёта среднесуточное значение нефтедобычи в России, за весь прошлый год, то есть 10.754 млн бочек нефти, и среднесуточные показатели добычи февраля этого года, то есть 9.671 млн баррелей, то падение составит 10 процентов, или 1,08 млн бочек нефти в сутки, что в три раза больше запланированного договором сокращения нефтедобычи, а именно 0,3 млн баррелей в сутки. Особенно странным выглядит такое резкое падение, если разбираться дальше, ведь падение добычи на один миллион бочек нефти произошло буквально за месяц, то есть с января по февраль текущего года.Ведь если верить всем официальным источникам, как российским, так и иностранным, Саудовская Аравия в январе зафиксировала уровень среднесуточной нефтедобычи у отметки 9,865 баррелей. Тогда как Россия, по данным Росстата, в январе извлекала из недр земных по 10,764 миллиона баррелей в сутки.А через месяц уже 9,671 млн, то есть разница в 1,093 млн бочек в сутки.Я, конечно, всё понимаю, что нужно подождать конца года, дождаться консолидированных отчётов, но не слишком ли это много, когда нефтедобывающий сектор за месяц проседает в добыче на 1 млн баррелей в сутки? Ведь договор был о сокращении добычи всего на 0,3 тыс.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________