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Странные отчёты от российских нефтяников

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#1
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Странные отчёты от российских нефтяников


Вот и уступила России первое место по объёмам добычи нефти Саудовской Аравии. По опубликованной Росстатом статистике стало известно, что нефтедобывающий сектор РФ производил в феврале, в среднем за сутки до 9,671 миллиона баррелей "чёрного золота".

А ведь буквально, совсем недавно, российские нефтяники рассказывали всему миру, как они били рекорды, превысив показатели времён СССР, добывая по 11.247 млн бочек нефти в сутки, максимальные показатели нефтедобычи были зафиксированы в октябре прошлого года. А вообще, среднесуточная добыча углеводородов, если брать весь 2016 год, равнялась 10,754 млн баррелей нефти.

Всё красиво в этой новости, ничего не скажешь. Но вот что странное, если отталкиваться от максимума добычи октября, то есть брать спад добычи от 11.247 млн бочек нефти в сутки, до сегодняшних значений нефтедобычи, а именно 9.671 млн баррелей в сутки, то спад нефтедобычи зафиксирован в минус 15 процентов, или 1,576 млн бочек "чёрного золота" в сутки. Что в пять раз больше, чем было оговорено в договоре о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК, и нефтедобывающих странах, которые присоединились к этому документу.

Если брать для расчёта среднесуточное значение нефтедобычи в России, за весь прошлый год, то есть 10.754 млн бочек нефти, и среднесуточные показатели добычи февраля этого года, то есть 9.671 млн баррелей, то падение составит 10 процентов, или 1,08 млн бочек нефти в сутки, что в три раза больше запланированного договором сокращения нефтедобычи, а именно 0,3 млн баррелей в сутки. Особенно странным выглядит такое резкое падение, если разбираться дальше, ведь падение добычи на один миллион бочек нефти произошло буквально за месяц, то есть с января по февраль текущего года.

Ведь если верить всем официальным источникам, как российским, так и иностранным, Саудовская Аравия в январе зафиксировала уровень среднесуточной нефтедобычи у отметки 9,865 баррелей. Тогда как Россия, по данным Росстата, в январе извлекала из недр земных по 10,764 миллиона баррелей в сутки.

А через месяц уже 9,671 млн, то есть разница в 1,093 млн бочек в сутки.

Я, конечно, всё понимаю, что нужно подождать конца года, дождаться консолидированных отчётов, но не слишком ли это много, когда нефтедобывающий сектор за месяц проседает в добыче на 1 млн баррелей в сутки? Ведь договор был о сокращении добычи всего на 0,3 тыс.

Специально для mmgp.ru
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