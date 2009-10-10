Oziris Специалист

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Сколько тратит среднестатистический игрок на онлайн-игры



Как считают игроки в компьютерные игры, free-to-play игры стали самым настоящим наказанием в индустрии компьютерных развлечений. Но, не смотря на это, этот класс игр продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру, многие из которых, один раз в своей жизни, но вносили реальные деньги, чтобы приобрести виртуальные ценности.



В сети появилась информация о том, что игровое сообщество NeoGaf, решило провести исследование и выяснить, сколько вкладывает денежных средств среднестатистический геймер в онлайн-игры. В то время как одни игроки рассказывали, что не потратили ни копейки в онлайн-играх, и тратить не собираются, другие признавались, что спустили десятки и даже сотни тысяч долларов, за всё время знакомств с миром онлайн-игр.



Среди трёхсот опрошенных выявился небольшой класс игроков, которые только на косметические предметы затратили по несколько десятков тысяч долларов. Были игроки, которые рассказывали, что тратили по 4-5 тысяч долларов, но тратили на протяжении долгого промежутка времени. Так же была выявлена группа игроков, которые обходились расходами на онлайн игры по 2-2,5 тыс долларов, на протяжении десяти лет. Совсем небольшой класс игроков признался, что за всю свою игровую жизнь потратили на игры чуть больше тысячи долларов. Средняя по численности группа игроков заявила, что потратила денег очень много, или не собираются рассказывать сколько, так как стыдно называть колоссальные суммы вложенные в раскачку игровых аккаунтов.



Так же существует довольно крупная прослойка игроков, которая если и вкладывала деньги в игры, то очень малые суммы, не более нескольких сотен. Практически все эти игроки заявляют, что не жалеют потраченных денег. В основном эти игроки предпочитают онлайн-шутеры, такие как Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive и Destiny. Среди этого класса игроков есть большой процент любителей игр DOTA 2 и League of Legends.



Одна из самых крупных прослоек игроков практически не любит тратить деньги на онлайн игры, в лучшем случае, за всё время, проведённое за монитором, они тратили от 10 до 100 долларов. Но большинство опрошенных заявили, что вообще не потратили ни копейки. Хотя уточняли, что возможно тратили совсем небольшие суммы, от 1 до 10 долларов.



После опроса 300 игроков было посчитано, что в общей сумме они потратили что-то около 30 тыс долларов. Или по 100 долларов, если взять в пример среднестатистического игрока.







Специально для mmgp.ru Как считают игроки в компьютерные игры, free-to-play игры стали самым настоящим наказанием в индустрии компьютерных развлечений. Но, не смотря на это, этот класс игр продолжает привлекать миллионы игроков по всему миру, многие из которых, один раз в своей жизни, но вносили реальные деньги, чтобы приобрести виртуальные ценности.В сети появилась информация о том, что игровое сообщество NeoGaf, решило провести исследование и выяснить, сколько вкладывает денежных средств среднестатистический геймер в онлайн-игры. В то время как одни игроки рассказывали, что не потратили ни копейки в онлайн-играх, и тратить не собираются, другие признавались, что спустили десятки и даже сотни тысяч долларов, за всё время знакомств с миром онлайн-игр.Среди трёхсот опрошенных выявился небольшой класс игроков, которые только на косметические предметы затратили по несколько десятков тысяч долларов. Были игроки, которые рассказывали, что тратили по 4-5 тысяч долларов, но тратили на протяжении долгого промежутка времени. Так же была выявлена группа игроков, которые обходились расходами на онлайн игры по 2-2,5 тыс долларов, на протяжении десяти лет. Совсем небольшой класс игроков признался, что за всю свою игровую жизнь потратили на игры чуть больше тысячи долларов. Средняя по численности группа игроков заявила, что потратила денег очень много, или не собираются рассказывать сколько, так как стыдно называть колоссальные суммы вложенные в раскачку игровых аккаунтов.Так же существует довольно крупная прослойка игроков, которая если и вкладывала деньги в игры, то очень малые суммы, не более нескольких сотен. Практически все эти игроки заявляют, что не жалеют потраченных денег. В основном эти игроки предпочитают онлайн-шутеры, такие как Overwatch, Counter-Strike: Global Offensive и Destiny. Среди этого класса игроков есть большой процент любителей игр DOTA 2 и League of Legends.Одна из самых крупных прослоек игроков практически не любит тратить деньги на онлайн игры, в лучшем случае, за всё время, проведённое за монитором, они тратили от 10 до 100 долларов. Но большинство опрошенных заявили, что вообще не потратили ни копейки. Хотя уточняли, что возможно тратили совсем небольшие суммы, от 1 до 10 долларов.После опроса 300 игроков было посчитано, что в общей сумме они потратили что-то около 30 тыс долларов. Или по 100 долларов, если взять в пример среднестатистического игрока.

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