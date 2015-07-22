Очередные 50 поинтов за идею нашли своего хозяина, а так же пара секретов от morga

Основные события из жизни форума MMGP за последнюю неделю
Специально к Великому Христианскому празднику, администрация форума в лице J.M.
презентовала 3 пасхальных подарка которые можно увидеть в магазине mmgp
. Подарки были в виде Паски, пасхального яйца и букв ХВ (Христос Воскрес). Стоит отметить, что на данный момент цена подарков в магазине от 0,05 до 0,1 поинта. Все пасхальные подарки имеют стоимость 0,1 поинт. Так же в магазине появились подарки, БМВ, Мерседес, а так же остальные крутые подарки которые вы можете лицезреть в магазине mmgp
После открытия темы о нововведении форума и внедрения подарков, многие пользователи предложили свои варианты подарков, а администрация форума пообещала щедро поощрить лучшие работы в размере 5 поинтов - за 1 принятый подарок. После целой волны предложенных подарков, которые были как схожи друг на друга, так и координально отличались, администратор J.M.
предложил временно закрыть прием творческих работ и анансировал в скором времени конкурс лучших подарков.
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Сообщение от J.M.
Уважаемые пользователи, чтобы не провоцировать здесь продолжительные споры, в этой теме свои варианты подарков больше размещать не нужно, т.к. в самое ближайшее время администрация запустит конкурс лучших подарков для магазина MMGP. Следите за нашими анонсами.
Смена победителя в конкурсе "Демотиватор"
Так же в разделе конкурса "Демотиватор"
с темой "Любовь или деньги"
произошло событие о котором стоит упомянуть. По итогам конкурса форумчанин kda
получил 31 "спасибо" а пользователь bizneser
получил 37 "спасибо" и одержал победу. Однако после модераторской проверки у госпадина bizneser были обнаружены нарушения правил конкурса, а именно "Спам в личку". Это поддтвердили и пользователи которые не являлись друзьями bizneser.
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Сообщение от Stas0n
Вы не ошибаетесь. Действительно спамил
Интересно, как бы распределились голоса тех, кто проголосовал за него, если бы он не спамил.. Возможно бы вообще этих голосов не появилось)
В результате победа bizneser была анулирована и она досталась kda. Мы не впервые встречаем жалобы на условия конкурса, однако со стороны пользователей мы видим только одну сторону медали и возможно реализация новых правил довольта сложна как в техническом плане, так и в плане разработке новых условий игры.
Приглашаю всех форумчан поучаствовать в новом этапе конкурса игры 'Демотивируй меня', Приз - ПРЕМИУМ на месяц
! (его цена в магазине составляет 30 поинтов - 30 usd.
) Тема очередного этапа игры: "Цитаты и пословицы о финансах"
, если вы еще не зарегистрированы на форуме, то можете это сделать прямо сейчас Регистрация
С этим и другими вопросами мы смогли достучатся к Моргунову Олегу, более известному как morg
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Вопрос : Не секрет, что многие пользователи сетуют на правила игры "Демотиватор". Могли бы вы поделиться своим мнением по поводу итогов голосований и как вы видите развитие этого конкурса на mmgp?
Ответ господина morg: Итоги нравятся не всем. Пока изменения не планируются.
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Вопрос: Вас зачастую можно заметить в новостных разделах в качестве автора, это обязанность писать или вам самому интересно делиться свежими новостями?
Ответ господина morg: Люблю делится свежими новостями. Особенно если они вызывают интерес.
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Вопрос: Понимаю, что не совсем корректный вопрос, но какие ваши любимые разделы на форуме mmgp, где вы больше всего проводите времени (без учета админ. работы) ?
Ответ господина morg:
Люблю конкурсы. Особенно Бизнес-леди
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Вопрос: Поделитесь парой секретов, что можно ждать форумчанам в ближайшее время? (возможно каких то изменений в дизайне, новых конкурсов, разделов и тп)
Ответ господина morg:
Секретами не делюсь.
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Вопрос: Кто ваш фаворит в конкурсе "Бизнес-леди MMGP - 2017"?
Ответ господина morg: Пока не определился.
5 апреля форумчанин vlache
получил награду в виде 50 поинтов и ПРЕМИУМ аккаунт на месяц за свое предложение по улучшению форума. Всего 1 мысль, два предложения и 80 долларов уже в кармане. Наши поздравления vlache
Автор новости: BiziAlen