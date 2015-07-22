Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Очередные 50 поинтов за идею нашли своего хозяина, а так же пара секретов от morga

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Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
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Старый Вчера, 23:17
#1
Любитель
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Адрес: Лёбен
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,007
Благодарностей: 463
УГ: 49
КП: 0.509
подарки
Очередные 50 поинтов за идею нашли своего хозяина, а так же пара секретов от morga


Основные события из жизни форума MMGP за последнюю неделю

Специально к Великому Христианскому празднику, администрация форума в лице J.M. презентовала 3 пасхальных подарка которые можно увидеть в магазине mmgp. Подарки были в виде Паски, пасхального яйца и букв ХВ (Христос Воскрес). Стоит отметить, что на данный момент цена подарков в магазине от 0,05 до 0,1 поинта. Все пасхальные подарки имеют стоимость 0,1 поинт. Так же в магазине появились подарки, БМВ, Мерседес, а так же остальные крутые подарки которые вы можете лицезреть в магазине mmgp


После открытия темы о нововведении форума и внедрения подарков, многие пользователи предложили свои варианты подарков, а администрация форума пообещала щедро поощрить лучшие работы в размере 5 поинтов - за 1 принятый подарок. После целой волны предложенных подарков, которые были как схожи друг на друга, так и координально отличались, администратор J.M. предложил временно закрыть прием творческих работ и анансировал в скором времени конкурс лучших подарков.

Цитата:
Сообщение от J.M. Посмотреть сообщение
Уважаемые пользователи, чтобы не провоцировать здесь продолжительные споры, в этой теме свои варианты подарков больше размещать не нужно, т.к. в самое ближайшее время администрация запустит конкурс лучших подарков для магазина MMGP. Следите за нашими анонсами.
Смена победителя в конкурсе "Демотиватор"

Так же в разделе конкурса "Демотиватор" с темой "Любовь или деньги" произошло событие о котором стоит упомянуть. По итогам конкурса форумчанин kda получил 31 "спасибо" а пользователь bizneser получил 37 "спасибо" и одержал победу. Однако после модераторской проверки у госпадина bizneser были обнаружены нарушения правил конкурса, а именно "Спам в личку". Это поддтвердили и пользователи которые не являлись друзьями bizneser.

Цитата:
Сообщение от Stas0n Посмотреть сообщение
Вы не ошибаетесь. Действительно спамил

Интересно, как бы распределились голоса тех, кто проголосовал за него, если бы он не спамил.. Возможно бы вообще этих голосов не появилось)

В результате победа bizneser была анулирована и она досталась kda. Мы не впервые встречаем жалобы на условия конкурса, однако со стороны пользователей мы видим только одну сторону медали и возможно реализация новых правил довольта сложна как в техническом плане, так и в плане разработке новых условий игры.

Приглашаю всех форумчан поучаствовать в новом этапе конкурса игры 'Демотивируй меня', Приз - ПРЕМИУМ на месяц! (его цена в магазине составляет 30 поинтов - 30 usd.) Тема очередного этапа игры: "Цитаты и пословицы о финансах", если вы еще не зарегистрированы на форуме, то можете это сделать прямо сейчас Регистрация

С этим и другими вопросами мы смогли достучатся к Моргунову Олегу, более известному как morg

Цитата:
Вопрос : Не секрет, что многие пользователи сетуют на правила игры "Демотиватор". Могли бы вы поделиться своим мнением по поводу итогов голосований и как вы видите развитие этого конкурса на mmgp?

Ответ господина morg: Итоги нравятся не всем. Пока изменения не планируются.
Цитата:
Вопрос: Вас зачастую можно заметить в новостных разделах в качестве автора, это обязанность писать или вам самому интересно делиться свежими новостями?

Ответ господина morg: Люблю делится свежими новостями. Особенно если они вызывают интерес.
Цитата:
Вопрос: Понимаю, что не совсем корректный вопрос, но какие ваши любимые разделы на форуме mmgp, где вы больше всего проводите времени (без учета админ. работы) ?

Ответ господина morg: Люблю конкурсы. Особенно Бизнес-леди
Цитата:
Вопрос: Поделитесь парой секретов, что можно ждать форумчанам в ближайшее время? (возможно каких то изменений в дизайне, новых конкурсов, разделов и тп)

Ответ господина morg: Секретами не делюсь.
Цитата:
Вопрос: Кто ваш фаворит в конкурсе "Бизнес-леди MMGP - 2017"?

Ответ господина morg: Пока не определился.
Сделай MMGP лучше! Награда нашла своего хозяина. vlache получил 50 поинтов и ПРЕМИУМ на месяц

5 апреля форумчанин vlache получил награду в виде 50 поинтов и ПРЕМИУМ аккаунт на месяц за свое предложение по улучшению форума. Всего 1 мысль, два предложения и 80 долларов уже в кармане. Наши поздравления vlache

Автор новости: BiziAlen
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