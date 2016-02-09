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Element Data привлек $1.7 млн. для своей платформы

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Старый Вчера, 23:08
#1
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Element Data привлек $1.7 млн. для своей платформы
Стартап из Сиэтла Element Data, который помогает людям применять машинное обучение при принятии важных решений, привлек $1,7 млн.
Лид-инвестором раунда выступил Арчибальд Кокс. Также в раунде финансирования принимали участие вице-президент Amazon Стивен Лоулер, генеральный директор Ad Lightning Скотт Мур и несколько других инвесторов-ангелов.
Element Data направит полученные от инвесторов средства для развития своей команды разработчиков и создания своего продукта - платформы, которая использует искусственный интеллект для того, чтобы информировать о решениях, например, какую школу выбрать или кого из соискателей принять на вакантную должность. Решение Data Emotion Data Insight Insights Engine (DICE) рассматривает различные варианты, предоставляемые пользователем, и анализирует различные критерии, пожелания и условия, которые следует проанализировать принимая важные решения.
«Если вы знаете, как люди принимают решения, то вы можете определить, как они будут действовать, и факторы, которые влияют на их поведение», - говорит генеральный директор и соучредитель Element Data Джефф Макдональд. «Если вам известны стимулы, которые побуждают людей при принятии решений, вы можете проанализировать эти критерии в совокупности и в дальнейшем прогнозировать будущие результаты решений и влиять на них».
Кроме получения инвестиций стартап также сообщает о приобретении технологии и команды PV Cube, сиэтлского стартапа машинного обучения, который курирует Microsoft Cortana и Bing.
«Мы полагаем, что следующим шагом в развитии искусственного интеллекта должен быть выход за рамки контекстуального поиска данных или ответа на вопросы, он должен быть в состоянии действительно помогать людям, становясь партнером в нашем взаимодействии с машинами, которое временами запутанное и неэффективное », - говорит Макдональд. «Но цель всегда одна: развивать уверенность в том, что данное решение или курс действий является наиболее удовлетворительной альтернативой. Чтобы сделать это, эти системы должны быть проинформированы о структуре, которую мы строим, и о данных, которые мы собираем».
В Element Data работают пять штатных сотрудников и семь подрядчиков.

Переведено специально для форума mmgp: http://www.geekwire.com/2017/element...cisions-using/
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