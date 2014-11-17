DFJ закрывает третий венчурный фонд на сумме $535 миллионов

Американская венчурная компания DFJ закрыла свой третий фонд роста на отметке 535 миллионов долларов. Со своим новым фондом, в который вложили средства как уже привычные, так и новые инвесторы, компания будет продолжать инвестировать в стартапы и сотрудничать с предпринимателями, которые работают над преобразованием рынков и мира посредством технологических инноваций. В сферы, которые представляют интерес для DFJ, входят технологические компании, обслуживающие потребности простых клиентов и предприятий, а также компании, создающие прорывные технологии, такие как коммерческое освоение космоса, робототехника и устойчивый транспорт.
Под руководством Сэма Форта, Барри Шулера, Джона Фишера, Рэнди Глейна, Марка Бэйли, DFJ была сформирована в ответ на изменения, происходящие на публичных фондовых рынках, которые начали искать большего масштаба и предсказуемости в компаниях, чем в это было в прошлом. Этот сдвиг означал, что компании будут оставаться частными дольше и нуждаться в большем капитале и опыте развития по мере того, как они пройдут этап гиперроста на пути к IPO. В настоящее время публичные рынки требуют, чтобы компании в технологическом секторе достигли дохода в диапазоне от $100 до $ 200 миллионов или более до своего выхода на IPO.
Поначалу DFJ фокусировалась только на инвестициях в компании на ранней стадии развития, однако 10 лет назад появилась команда, которая стала ответственной за инвестиции на поздних стадиях. DFJ поддержала 24 компании, каждая из которых достигла более 1 миллиарда долларов в выражении реализованной стоимости посредством выхода на IPO или приобретения.
Со времени своего основания, компания DFJ инвестировала в такие знаковые компании, как AdMob, Box, SolarCity, SpaceX, Tesla, Twitter, Tumblr и Yammer, а также в новые технологические компании Anaplan, Cylance, Formlabs, Giphy, Katerra, Mapbox, Ring, Unity и другие.
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