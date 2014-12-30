Опять АДВЕГО, бить или не бить - вот вопрос!

На АДВЕГО объявили новый литературный конкурс на свободную тему.
Любители этой биржи вероятно в курсе.
Я внимательно прочитал условия и увидел интересную несуразицу, а вы?
Могу дать наводку - это касается одного из условий участия и размера призового фонда конкурса.
Именно поэтому я не буду участвовать в конкурсе, хотя, сразу как только я прочёл про конкурс, тут же появилось в мыслях несколько тем. Стал вчитываться в условия - желание стало угасать.
С каждой новой строчкой всё громче и громче стучала мысль: "Вот потому я и не люблю тебя "АДВЕГО".
Ну и, кроме всего прочего, как могут люди, не умеющие писать (я не про грамотность) оценивать конкурсные тексты?