|
Много интересного о работе в Интернете!!!
Искал способы заработать в интернете, везде пишут одно и то же, а никаких наставлений и схем по заработку не предоставляют, наткнулся на блог, где парень публикует свои результаты и тестирует различные способы заработка, кстати, он выкладывает подробное описание и даёт советы как зарабатывать больше, такого в интернете мало. На главной странице пишет вроде как свою историю, а в меню можно найти способы заработка, когда я нашел этот сайт там было лишь 2 поста на главной, но буквально за 3-5 дней там уже несколько полезных статей, думаю много кому будет полезным, вот ссылка atmospherniy.ru Парень не горит желанием обогатиться за счет рефералов, считает регистрацию по реф. ссылкам некой благодарностью, и говорит, что вроде как хочет не только разбогатеть в интернете сам, но и научить этому искусству обычных пользователей. В общем, кому интересно - заходите, я пока просто читаю блог, интересно пишет)