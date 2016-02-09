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Стартап Unu привлек €7.5 млн.

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Старый Сегодня, 22:11
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
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Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
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Стартап Unu привлек €7.5 млн.
Немецкий стартап электроскутеров Unu, расположенный в Берлине, привлек €7.5 млн.
Лид-инвестором раунда выступил Capnamic Ventures при поддержке Iris Capital, также участие в финансировании принимал Майкл Баум через Founder.org.
Компания намерена использовать средства для продолжения расширения своей деятельности.
У стартапа несколько соучредителей, которые занимают руководящие посты: главный исполнительный директор Элиас Атахи, генеральный директор Паскаль Блюм и Матье Каудаль. Unu выпускает интеллектуальные электроскутеры с портативной батареей, позволяющей преодолевать расстояния до 50 км, батарею можно заряжать от любой 200-вольтовой розетки. Таким образом, средняя стоимость зарядки составляет 80 центов на 100 км. Двигатели для электроскутеров unu производить компания Bosch. Стартап работает на рынках Германии, Австрии, Франции, Нидерландов и Швейцарии.
В настоящее время в компании работает около 40 человек.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/04/unu-r...n-funding.html

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TTLuck2017 на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Стартап Unu привлек €7.5 млн.
Я бы взял себе такого малыша на работу ездить. Экономия прям аццкая
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Akella BEST вне форума  
Старый Сегодня, 23:02
#3
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 772
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.087
подарки
Автор темы Re: Стартап Unu привлек €7.5 млн.
Доставка до дверей, если, конечно, вы готовы заплатить за него 1600 евро.
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TTLuck2017 на форуме  
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