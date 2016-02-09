Стартап Unu привлек €7.5 млн.

Немецкий стартап электроскутеров Unu, расположенный в Берлине, привлек €7.5 млн.
Лид-инвестором раунда выступил Capnamic Ventures при поддержке Iris Capital, также участие в финансировании принимал Майкл Баум через Founder.org.
Компания намерена использовать средства для продолжения расширения своей деятельности.
У стартапа несколько соучредителей, которые занимают руководящие посты: главный исполнительный директор Элиас Атахи, генеральный директор Паскаль Блюм и Матье Каудаль. Unu выпускает интеллектуальные электроскутеры с портативной батареей, позволяющей преодолевать расстояния до 50 км, батарею можно заряжать от любой 200-вольтовой розетки. Таким образом, средняя стоимость зарядки составляет 80 центов на 100 км. Двигатели для электроскутеров unu производить компания Bosch. Стартап работает на рынках Германии, Австрии, Франции, Нидерландов и Швейцарии.
В настоящее время в компании работает около 40 человек.