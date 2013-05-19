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Три стартапа из России пробились в финал финского акселератора Startup Sauna

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Три стартапа из России пробились в финал финского акселератора Startup Sauna
Три стартапа из России смогли пробиться на бесплатную акселерационную программу Startup Sauna, который будет длиться два месяца, и проходить в Финляндии.

В числе прошедших в финал оказался стартап из Томска Trellius, занимающийся разработкой расширения для браузера Chrome. Расширение представляет собой календарь, по управлению проектами. Так же отбор прошёл стартап CrocoDie, который работает над созданием приложение, указывающий на находящиеся вблизи машин эвакуации. Третий стартап из России, который смог пробиться на акселератор - это компания Panzerdog из Калининграда, занимающаяся разработкой игр для мобильных телефонов.

Так же в финал акселератора пробились два проекта из Белоруссии. Первый стартап - это нейросетевой сервис Exponenta, который сможет делать прогнозы по поводу популярности текста в интернтет-пространстве, и давать советы по улучшению написанного контента. Второй стартап - это компания Fansy, которая создала инструмент для создания аннотаций к игровым стримам с помощью компьютерного зрения.

В отборе конкурса участвовало 300 проектов, в финал попало только 14 стартапов.

по материалам
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