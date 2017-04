Whore65 Специалист

Платёжная система Alipay инвестирует в слияние с helloPay Group



Китайская компания Ant Financial уже давно искала способ расширить своё присутствие за границы КНР. И после слияния, задача, по сути, решена. Азиатская платёжная система helloPay Group была представлена в таких странах, как Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины. Согласно договору слияния, на основании отделений платёжной системы helloPay Group были созданы дочерние подразделения китайской компании Ant Financial, под названием Alipay Singapore, Alipay Philippines, Alipay Indonesia и Alipay Malaysia.



Журналисты издания Reuters подметили, что китайский интернет-холдинг Alibaba Group Holding работает над расширением присутствия своей компании на внешних рынках. Есть мнение, что руководство Ant Financial задалось целью создать глобального платежного оператора, который сможет конкурировать с крупнейшими электронными платёжными системами мира.



