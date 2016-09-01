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Платёжная система Alipay инвестирует в слияние с helloPay Group

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Платёжная система Alipay инвестирует в слияние с helloPay Group
Дочернее подразделение холдинга Alibaba Group Holdings, компания Ant Dinancial начинает процесс слияния с азиатской электронной платёжной системой helloPay Groupp. Согласно договору слияния, азиатская платёжная система пройдёт через процедуру ребрендинга, и получит новое название - Alipay.

Китайская компания Ant Financial уже давно искала способ расширить своё присутствие за границы КНР. И после слияния, задача, по сути, решена. Азиатская платёжная система helloPay Group была представлена в таких странах, как Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия и Филиппины. Согласно договору слияния, на основании отделений платёжной системы helloPay Group были созданы дочерние подразделения китайской компании Ant Financial, под названием Alipay Singapore, Alipay Philippines, Alipay Indonesia и Alipay Malaysia.

Журналисты издания Reuters подметили, что китайский интернет-холдинг Alibaba Group Holding работает над расширением присутствия своей компании на внешних рынках. Есть мнение, что руководство Ant Financial задалось целью создать глобального платежного оператора, который сможет конкурировать с крупнейшими электронными платёжными системами мира.

по материалам
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