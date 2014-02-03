Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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doubleer.com - Doubleer

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:47
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,697
Благодарностей: 934
УГ: 96
КП: 0.110
doubleer.com - Doubleer
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 21.04.2017 в 12-00 по МСК





О проекте:
Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Мы используем самый выгодный и проверенный маркетинг. 10% к Вашему депозиту за 24 часа, выплаты каждые 6 часов. Партнерская программа 5%.

Маркетинг:


Инвестиционный план:
Вклады: 50-15000 руб
Начисление: 27.5% каждые 6 часов
Срок вклада: 24 часа
Депозит включён в выплаты
Количество открываемых депозитов не ограничено
Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты инстант
Минимальный вклад 50 руб
Минималка на вывод 50 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 5% от вклада

Контакты администрации:
Почта: info@doubleer.com
Группа вк: https://vk.com/doubleer
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете doubleer.com:


Проект doubleer платит:


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