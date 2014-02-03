doubleer.com - Doubleer

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Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 21.04.2017 в 12-00 по МСК
О проекте:
Средства участников вложивших позже, распределяются между участниками, вложившими раньше. Мы используем самый выгодный и проверенный маркетинг. 10% к Вашему депозиту за 24 часа, выплаты каждые 6 часов. Партнерская программа 5%.
Маркетинг:
Инвестиционный план:
Вклады: 50-15000 руб
Начисление: 27.5% каждые 6 часов
Срок вклада: 24 часа
Депозит включён в выплаты
Количество открываемых депозитов не ограничено
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer
Выплаты инстант
Минимальный вклад 50 руб
Минималка на вывод 50 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 5% от вклада
Контакты администрации:
Почта: info@doubleer.com
Группа вк: https://vk.com/doubleer
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете doubleer.com:
Проект doubleer платит:
Только что был старт удвоителя doubleer.com! 110% за 24 часа - классика!
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