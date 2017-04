forfor Любитель

Компания Legends of Learning, занимающаяся технологиями образования, привлекла $9 млн

Компания Legends of Learning, которая занимается вопросами технологий образования в Балтиморе и Вашингтоне, привлекла $9 млн, чтобы расширить охват своей обучающей программы, основанной на играх.



Инвесторами компании являются Baltimore Angels, группа местных инвесторов и другие неназванные институциональные и частные инвесторы.



Legends of Learning сотрудничает с разработчиками игр для разработки коротких игр, основанных на учебной программе по естественным наукам, которые учителя с пятого по девятый класс могут использовать в классе. Компания предлагает 900 игр, каждая от 5 до 25 минут от 300 различных разработчиков.



"Разработчики игр изучают психологию, чтобы, в том числе понять, как заинтересовать детей", - Джошуа Голдберг, главный директор по стратегии компании.



Legends of Learning основана в 2016 году Джошуа Голдбергом и Вадимом Поликовым, также являвшимися основателями компании Howrum County Astrum Solar, приобретенной компанией Direct Energy за $54 млн в 2014 году.



Около 4000 учителей по всей стране, в том числе в Балтиморе используют бесплатную версию приложения, которая дает учителям доступ ко всем играм. Через специальный экран преподаватели могут наблюдать за играющими студентами, отслеживать их успехи и создавать индивидуальные задания.



В мае этого года компания начнет продавать приложение школам. Это будет стоить им 10 долларов США за каждого студента.



Школы, покупающие программу, получают расширенные функции, такие как дополнительные средства отслеживания и аналитики.



С новым финансированием, Legends of Learning планирует нанять по крайней мере еще 10 сотрудников.



"У нас была идея, мы протестировали ее, мы создали продукт", - сказал Голдберг. "Теперь речь идет о выходе продукта".



Финансирование будет также направлено на развитие технологий. Хотя игры разработаны в дополнение к учебной программе по естественным наукам средней школы, компания хочет расширить свои предложения, включив игры для детских садов. Голдберг сказал, что компания также хочет расширить свою деятельность на другие темы.





