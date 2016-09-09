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Компания Legends of Learning, занимающаяся технологиями образования, привлекла $9 млн

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Компания Legends of Learning, занимающаяся технологиями образования, привлекла $9 млн

Компания Legends of Learning, которая занимается вопросами технологий образования в Балтиморе и Вашингтоне, привлекла $9 млн, чтобы расширить охват своей обучающей программы, основанной на играх.

Инвесторами компании являются Baltimore Angels, группа местных инвесторов и другие неназванные институциональные и частные инвесторы.

Legends of Learning сотрудничает с разработчиками игр для разработки коротких игр, основанных на учебной программе по естественным наукам, которые учителя с пятого по девятый класс могут использовать в классе. Компания предлагает 900 игр, каждая от 5 до 25 минут от 300 различных разработчиков.

"Разработчики игр изучают психологию, чтобы, в том числе понять, как заинтересовать детей", - Джошуа Голдберг, главный директор по стратегии компании.

Legends of Learning основана в 2016 году Джошуа Голдбергом и Вадимом Поликовым, также являвшимися основателями компании Howrum County Astrum Solar, приобретенной компанией Direct Energy за $54 млн в 2014 году.

Около 4000 учителей по всей стране, в том числе в Балтиморе используют бесплатную версию приложения, которая дает учителям доступ ко всем играм. Через специальный экран преподаватели могут наблюдать за играющими студентами, отслеживать их успехи и создавать индивидуальные задания.

В мае этого года компания начнет продавать приложение школам. Это будет стоить им 10 долларов США за каждого студента.

Школы, покупающие программу, получают расширенные функции, такие как дополнительные средства отслеживания и аналитики.

С новым финансированием, Legends of Learning планирует нанять по крайней мере еще 10 сотрудников.

"У нас была идея, мы протестировали ее, мы создали продукт", - сказал Голдберг. "Теперь речь идет о выходе продукта".

Финансирование будет также направлено на развитие технологий. Хотя игры разработаны в дополнение к учебной программе по естественным наукам средней школы, компания хочет расширить свои предложения, включив игры для детских садов. Голдберг сказал, что компания также хочет расширить свою деятельность на другие темы.







Перевод специально для mmgp.ru
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