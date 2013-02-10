Корпорация IKEA расширяет своё присутствие в России через онлайн-магазин

Шведская корпорация IKEA продолжает расширять свой бизнес в России, инвестируя миллионы долларов.
Как стало известно, компания из Швеции запускает в России, с 20 апреля свой официальный интернет-магазин, с продукцией собственного производства. Магазин на первоначальном этапе работы будет продавать товар только для жителей Москвы и Московской области. Далее будут подключены к обработке заказы из некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока.
Товары, которые теперь доступны для покупки в интернет-магазине, имеют специальную пометку на официальном сайте. Сейчас на сайте компании насчитывается до 4800 позиций товаров, доступных покупателям. Но после окончания тестовых работ, ассортимент обязательно будет расширен. Товары оплачивать будет возможно посредством банковских карт платёжных систем Visa, MasterCard и "МИР".
Вся доставка товара будет платной. Минимальная стоимость заказа для товара весом менее 30 кг - 349 рублей. Какие транспортные компании станут партнёрами шведской корпорации, информация не раскрывается, поэтому пока не известно, кто будет доставлять товары. Оговорен срок возврата товаров, купленных в онлайн-магазине, не более года со дня покупки.
Как заявил представитель IKEA, на второй день работы интернет-магазина, покупки стали доступны не только жителям города Москвы и Московской области, но и в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Чите, Хабаровске, Владивостоке, Новокузнецке, и в ряде других городов Сибири и Дальнего Востока.
Постепенно география продаж по России будет расширяться. Как обещают в пресс-центре корпорации, с 24 апреля, доступ к товарам в онлайн-магазине получат жители города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Так же в этот день в продажи будут включены Центрального и Северо-западного федеральных округов.
До конца ткущего года, компания намеревается полностью охватить всю территорию России онлайн-продажами. Названы города и регионы, которые точно будут обслуживаться до начала 2018 года, это Адыгея, Казань, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Омск и Екатеринбург.
Специально для mmgp.ru