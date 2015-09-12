Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Один день - один прогноз.

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Обсуждение стратегий и систем игры в букмекерских конторах, а также различных прогнозов. Заработок в интернете с помощью арбитражных операций.
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Старый Сегодня, 20:20
#1
Интересующийся
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Казахстан, Караганда
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 15.07.2016
Сообщений: 34
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Один день - один прогноз.
Всем доброго времени суток!

В ставках на спорт хорошая манерой считается, наименьшее количество ставок в день. Азарт и безумное количество ставок за день ведет большинства игроков к 100% минусу буквально за несколько дней. Именно игра на дистанция, а так же обдуманные ставки помогают обыграть букмейкеров.

В этой теме мы протестируем стратегию флэт, с учетом 1 ставки в день.
Все прогнозы будут фиксироваться и вбиваться в статистику.
Ставка=2%
На тестовом счете БетПамма = 1000VRUR
В статистике бетона = 20$

Каждый день в этой теме от меня будет 1 ставка на спортивный исход. Который будет фиксироваться в рассылке на бетоне.
В рассылке уже рассчитано 3 ставки по вчерашним играм и на данный момент имеет +0.2%, посмотрим что покажет нам дистанция


добавлено через 4 минуты
Матч через два часа. Ставка по рассылке сегодня



БФ дает в районе 1.88-1.86
__________________
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Последний раз редактировалось investor-kz; Сегодня в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
investor-kz на форуме  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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