Один день - один прогноз.

Всем доброго времени суток!
В ставках на спорт хорошая манерой считается, наименьшее количество ставок в день. Азарт и безумное количество ставок за день ведет большинства игроков к 100% минусу буквально за несколько дней. Именно игра на дистанция, а так же обдуманные ставки помогают обыграть букмейкеров.
В этой теме мы протестируем стратегию флэт, с учетом 1 ставки в день.
Все прогнозы будут фиксироваться и вбиваться в статистику.
Ставка=2%
На тестовом счете БетПамма = 1000VRUR
В статистике бетона = 20$
Каждый день в этой теме от меня будет 1 ставка на спортивный исход. Который будет фиксироваться в рассылке на бетоне.
В рассылке уже рассчитано 3 ставки по вчерашним играм и на данный момент имеет +0.2%, посмотрим что покажет нам дистанция
добавлено через 4 минуты
Матч через два часа. Ставка по рассылке сегодня
БФ дает в районе 1.88-1.86