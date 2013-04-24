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Американский полицейский штрафанул самого себя на 300 долларов

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Американский полицейский штрафанул самого себя на 300 долларов


Как сообщило американское информационное агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл (ЮПИ) на этой недели один местный полицейский выписал сам на себя совсем немаленький штраф в размере 300 долларов - за превышение скорости при вождении автомобиля Это довольно-таки неординарное событие произошло в городе Сперри, штат Оклахома.

"Застукал" же Джастина Бёрча (Justin Burch), который является начальником местного городского управления полиции некий совестливый местный житель однако имя которого журналистами пока для широкой общественности не раскрыто. Но по-любому, увидев, что по шоссе, скорость на котором ограниченна 60 милями в час (это около 95 км в час), быстро несётся чей-то автомобиль, этот гражданин быстро вынул свой смартфон и снял на видео происходящее, а затем выложил запись в Фейсбук со словами типа: "а теперь взгляните как гоняет по трассе наш начальник полиции" и почему это он так вдруг делает.

Ответ начальника полиции не заставил себя долго ждать. Он вовремя увидел этот пост с видеозаписью и среагировал, как и полагается честному полицейскому - просто заплатит соответствующий штраф за содеянное, в размере 300 долл. США, причем он выписал штраф сам на себя. Сразу после этого полицейский Бёрч также через Фейсбук обратился к жителям своего города со словами извинения и заодно пояснил ситуацию.

И он написал следующее: "Сообщаю для всех, что я Джастин Бёрч, нарушил закон во время управления своим автомобилем на трассе 103rd St N. Небезучастный гражданин поймал меня на превышении разрешенной скорости на этой дороге и да: - местами она достигала 80 миль в час (около 130 км в час). Основания для такой спешки у меня были, но все же скорость авто ушла за разумные пределы, я признаю это полностью. На меня поступила жалоба и в связи с этим я выписал себе штраф и конечно буду оплачивать его, как и любой другой гражданин нашей страны. Я сожалею, что совершил такой проступок и перед всеми извиняюсь за него. Всем счастливой Пасхи и всегда берегите себя на дорогах".

Однако, в конце своей беседы с журналистами из ЮПИ, Джастин Бёрч, честно признал, что если бы не видео, то вероятней всего он бы не стал расставаться с этими деньгами и не выписал бы себе штрафную квитанцию на 300 долл. США. "Но раз я попался, то я должен отвечать за свои действия", добавил он.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/58fa2bc213166
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