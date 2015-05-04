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Стартап SenseTime привлек $60 млн для дальнейшего развития

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Старый Сегодня, 19:49
#1
Специалист
 
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Стартап SenseTime привлек $60 млн для дальнейшего развития
Стартап SenseTime привлек $60 млн инвестиций в рамках очередного раунда финансирования. Раунд возглавил инвестиционно-кредитный фонд Sailing Capital International.

В начале этого году стартап заняла пятое место в рейтинге China Money Network's.

SenseTime утверждает, что их технология распознавания лиц имеет коэффициент ошибок ниже 0,000001. Он также обеспечивает распознавание текста, автомобилей и изображений для мобильных интернет компаний, финансовых служб и охранных компаний.


Президент Sailing Capital International - Лю Сяодун (Liu Xiaodong) заявил, что SenseTime имеет сильные инновационные возможности для развития технологий и хорошую бизнес-модель. У команды солидный опыт в области разработки инструментов распознавания лиц, технологии SenseTime похожи на Mobileye, израильскую компанию, разрабатывающую технологию визуализации для Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).

Компания SenseTime основана в 2014 году, имеет офисы в Пекине, Шэньчжэне и Гонконге. В декабре прошлого года привлекла 120 млн долларов США от CDH Investments, Dalian Wanda Group, IDG Capital, StarVC и других компаний.

В настоящее время SenseTime предоставляет технологию распознавания лиц более чем 300 компаниям, включая China Mobile Communication Co, China UnionPay, Huawei Technologies Co. Ltd., Xiaomi Inc. и JD.com Inc.


Перевод специально для mmgp.ru

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Последний раз редактировалось Юлиан Тарасенко; Сегодня в 19:52.
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