Стартап SenseTime привлек $60 млн для дальнейшего развития



В начале этого году стартап заняла пятое место в рейтинге China Money Network's.



SenseTime утверждает, что их технология распознавания лиц имеет коэффициент ошибок ниже 0,000001. Он также обеспечивает распознавание текста, автомобилей и изображений для мобильных интернет компаний, финансовых служб и охранных компаний.









Компания SenseTime основана в 2014 году, имеет офисы в Пекине, Шэньчжэне и Гонконге. В декабре прошлого года привлекла 120 млн долларов США от CDH Investments, Dalian Wanda Group, IDG Capital, StarVC и других компаний.



В настоящее время SenseTime предоставляет технологию распознавания лиц более чем 300 компаниям, включая China Mobile Communication Co, China UnionPay, Huawei Technologies Co. Ltd., Xiaomi Inc. и JD.com Inc.





Перевод специально для mmgp.ru



