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Стартап умной соковыжималки отжал 120 млн долларов из инвесторов

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Старый Сегодня, 19:46
#1
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Стартап умной соковыжималки отжал 120 млн долларов из инвесторов


Современные стартаперы готовы идти на всё ради того, чтобы добиться финансового успеха, и положить себе в карман десятки и сотни млн долларов, полученных от инвесторов. Иногда таких аферистов получается раскрыть быстро, а иногда у них получается дурить граждан, в особенности инвесторов, ведь именно им и вкладывать в воздух деньги.

Проект Juicero считался одним из самых перспективных фудтех-стартапов прошлого года. Но оказался прекрасной аферой, как говорится, учитесь, студенты. Такого вида стартапы вполне популярны в Европе, так как там начался настоящий бум здоровой пиши. То есть, если употреблять овощи, то только с грядок огородов, которые находятся рядом с городом, и выращенные без химии. Если кушать мясо, то только от того животного, которое было умерщвлено гуманным способом, если пить сок, то только свежевыжатый.

Но выжимать сок на соковыжималке дома - это трудоёмкий процесс. А труд и время современный житель города вкладывать не хочет в своё здоровое питание. И здесь приходит на помощь стартап Juicero.

Проект обещал всё перевернуть в пищевой индустрии. С помощью особого приспособления, создатели проекта обещали самый свежий сок, который только возможно. Суть идеи довольно проста, нарезаются овощи и фрукты, фасуются в специальную упаковку, и вставляются в высокотехнологическую соковыжималку. После чего сок выжимается под большим давлением из пакета.

После трёх лет разработок, в 2016 году появилась первая версия умного гаджета. Соковыжималка продавалась по 700 долларов и имела встроенный Wi-Fi, чтобы можно было ею управлять через смартфон. Потребители заговорили о слишком большой цене, но основатель стартапа заявил, что дорогие технологии стоят денег, а выжимать сок приходиться под очень большим давлением, достаточным, чтобы приподнять два автомобиля Tesla.

После выхода на рынок, у стартапа не было отбоя от инвесторов. Проект получил в общей сложности 120 млн инвестиций от таких инвестиционных фондов, как Campbell Soup, Google Ventures, Artis Ventures, Kleiner Perkins, Two Sigma Ventures, First Beverage Group, Acre Ventures, Double Bottom Line Ventures, Thrive Capital, Vast Ventures.

Вскоре после старта продаж, стоимость соковыжималки упала до 400 долларов. Но на пакеты с нарезанными овощами и фруктами стали оформлять подписку, которые поставлялись еженедельно, по индивидуальным заказам. Каждый такой пакет имел стоимость 5-8 долларов, а сока хватало ровно на стакан.

Но потребители вскоре обнаружили, что сок из пакета можно выжимать руками, и для этого не требуется дорогая соковыжималка.

А теперь представьте удивление инвесторов, которых просто обманули, так же как и тысячи покупателей соковыжималок по 400 долларов. Разница только в том, что покупатели потратили несколько сотен долларов, а инвесторы 120 млн.

Что будет дальше, покажет время. После того, как инвесторы обратились за комментариями, основатель проекта от всех спрятался.

После того, как компания Tesla отзывает более 50 тыс своих инновационных автомобилей из-за брака, я бы посоветовал инвесторам Илона Маска немного напрячься.

Специально для mmgp.ru
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Drum13 на форуме  
Старый Сегодня, 19:59
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 15.07.2011
Сообщений: 40
Благодарностей: 9
УГ: 3
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Re: Стартап умной соковыжималки отжал 120 млн долларов из инвесторов
Классная статейка. Вообще на данном этапе бум здоровой пиши - это тренд на котором делают огромные деньги.
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