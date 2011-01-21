Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Satelex - Satelex.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:40
#1
Специалист
 
Имя: Николай
Пол: Мужской
Адрес: Львов
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.06.2015
Сообщений: 604
Благодарностей: 590
УГ: 1
КП: 0.216
Satelex - Satelex.biz
Я не админ проекта.

Старт - 21.04.2017

Описание

Цитата:
SATELEX LTD - независимая инвестиционная компания, зарегистрированная и находящаяся в Соединенном Королевстве Великобритании. Главный офис компании находится здесь: 31 Victoria Pl, Carlisle, United Kingdom, CA1 1HP. Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Forex, а также на фондовой бирже. Мы приглашаем Вас воспользоваться нашим опытом, чтобы увеличить Ваши сбережения.

Компания имеет собственную инвестиционную стратегию, предоставляя клиентам возможность получать долгосрочные доходы и обеспечивать самый высокий уровень поддержки со стороны компании. Наша компания стала одной из новаторских компаний в финансовом секторе со стабильным ростом и рентабельностью, которую она предлагает нашим партнерам, что делает ее привлекательным местом для инвесторов.

В современном технологическом веке люди демонстрируют серьезный подход к приобретению онлайн-бизнеса, как бизнеса для использования своего свободного времени и энергии для создания дополнительных денег, и эта тенденция постоянно растет. С рассветом технологий люди начали думать о возможных способах использования его в многомерных формах.

Инвест планы:



Подробности:
  • Минимальная сумма инвестирования - 10$;
  • Максимальная сумма инвестирования - 10000$;
  • Вывод от 1 до 24 часов. Заявку на вывод можно создать в любой день, кроме праздников.
  • Минимальная сумма на вывод - 0,10 $;
  • Комиссия на вывод - отсутствует;
  • Способы пополнения - Advanced Cash, Payeer и Perfect Money. Можно вводить деньги одной платежной системой, а выводить другой.
  • Партнерская программа 3-х уровневая - 1 уровень - 7%, 2 уровень - 3%, 3 уровень - 1%.
  • Представительськая партнерская программа 3-х уровневая - 1 уровень - 18%, 2 уровень - 5%, 3 уровень - 2%.

Мой вклад (листинг):



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vachevskiy на форуме  
Старый Сегодня, 19:55
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 4,490
Благодарностей: 1,828
УГ: 17
КП: 0.124
подарки
Re: Satelex - Satelex.biz
ТС по правилам форума подтверждение вашего вклада должно быть в виде скрина или копии с самого кошелька а не с кабины проекта.Переделывайте скорее,то модераторы форума снесут тему вашу.
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maxsus на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:08
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