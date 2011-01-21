Satelex - Satelex.biz

SATELEX LTD - независимая инвестиционная компания, зарегистрированная и находящаяся в Соединенном Королевстве Великобритании. Главный офис компании находится здесь: 31 Victoria Pl, Carlisle, United Kingdom, CA1 1HP. Бизнес компании тесно связан с торговой деятельностью на мультивалютном рынке Forex, а также на фондовой бирже. Мы приглашаем Вас воспользоваться нашим опытом, чтобы увеличить Ваши сбережения.
Компания имеет собственную инвестиционную стратегию, предоставляя клиентам возможность получать долгосрочные доходы и обеспечивать самый высокий уровень поддержки со стороны компании. Наша компания стала одной из новаторских компаний в финансовом секторе со стабильным ростом и рентабельностью, которую она предлагает нашим партнерам, что делает ее привлекательным местом для инвесторов.
В современном технологическом веке люди демонстрируют серьезный подход к приобретению онлайн-бизнеса, как бизнеса для использования своего свободного времени и энергии для создания дополнительных денег, и эта тенденция постоянно растет. С рассветом технологий люди начали думать о возможных способах использования его в многомерных формах.
Инвест планы:
Подробности:
Минимальная сумма инвестирования - 10$;
Максимальная сумма инвестирования - 10000$;
Вывод от 1 до 24 часов. Заявку на вывод можно создать в любой день, кроме праздников.
Минимальная сумма на вывод - 0,10 $;
Комиссия на вывод - отсутствует;
Способы пополнения - Advanced Cash, Payeer и Perfect Money. Можно вводить деньги одной платежной системой, а выводить другой.
Партнерская программа 3-х уровневая - 1 уровень - 7%, 2 уровень - 3%, 3 уровень - 1%.
Представительськая партнерская программа 3-х уровневая - 1 уровень - 18%, 2 уровень - 5%, 3 уровень - 2%.