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Цена Bitcoin приближается к рекордному уровню

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Старый Сегодня, 19:28
#1
Специалист
 
Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Цена Bitcoin приближается к рекордному уровню
Сейчас Bitcoin торгуется на лучшем уровне в этом месяце. В четверг цена криптовалюты выросла на 2,8% до $ 1241,35 за монету, и теперь она очень близка до своего рекордного максимума в $ 1277,65, который был установлен 6 марта.



Четыре дня после того, как монета поставила рекордную цену в $ 1327,19 за Bitcoin, криптовалюта обрушилась больше чем на 25% после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США отклонила планы близнецов Winklevoss относительно ETF биткоинов. Через несколько недель после этого комиссия отклонила планы по созданию еще одного ETF Bitcoin.

Однако после достижения рекордно низкой отметки в $ 959,45 за Bitcoin 24 марта, монета смогла вырасти в цене. Во-первых, Япония объявила о том, что теперь криптовалюта принимается в качестве легального способа оплаты. После этого Россия заявила, что будет рассматривать возможности признания Bitcoin и других криптовалют в 2018 году.

С 2010 года Bitcoin является наилучшей валютой по темпам роста, исключая 2014 год. С начала 2017 года монета выросла в цене на более чем 30%.

Перевод специально для mmgp.ru

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