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ПАММ-счет Irica: 152108 (Альфа Форекс)

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ПАММ-счет Irica: 152108 (Альфа Форекс)
ПАММ-счет Irica USD: 152108 (Альфа Форекс)

Мониторинг

Дата создания ПАММ-счета: 17.04.2015
Валюта ПАММ-счета: USD
Начальный капитал управляющего: 1 000.00 USD

Торговый период: 1 день
Мин. сумма и остаток: 25.00 USD

Вознаграждение: 30% для всех
Вознаграждение: 25% для инвестора от $2000
Вознаграждение: 20% для инвестора от $5000
*Активирую индивидуально оферты. Пишите на почту или скайп.

Способ связи с управляющим: ira-fx@mail.ru, skype iricafx, форум
Описание торговой стратегии: Умеренная как на счете myfxbook.com/members/Irica/irica-2654-privatefx/1515438.
Описание мани-менеджмента: агрессивный

Инвестировать в ПАММ-счет Irica USD: 152108 (Альфа Форекс)
__________________
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Мой счёт 152108 Irica (АльфаФорекс)
Мой счёт 2654 Irica (PrivateFX)
Irica вне форума  
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