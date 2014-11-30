ПАММ-счет Irica: 152108 (Альфа Форекс)

ПАММ-счет Irica USD: 152108 (Альфа Форекс)
Мониторинг
Дата создания ПАММ-счета: 17.04.2015
Валюта ПАММ-счета: USD
Начальный капитал управляющего: 1 000.00 USD
Торговый период: 1 день
Мин. сумма и остаток: 25.00 USD
Вознаграждение: 30% для всех
Вознаграждение: 25% для инвестора от $2000
Вознаграждение: 20% для инвестора от $5000
*Активирую индивидуально оферты. Пишите на почту или скайп.
Способ связи с управляющим: ira-fx@mail.ru
, skype iricafx
, форум
Описание торговой стратегии: Умеренная как на счете myfxbook.com/members/Irica/irica-2654-privatefx/1515438.
Описание мани-менеджмента: агрессивный
Инвестировать в ПАММ-счет Irica USD: 152108 (Альфа Форекс)