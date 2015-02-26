Gannibal Barka Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.01.2016 Сообщений: 968 Благодарностей: 96 УГ: 0 КП: 0.106

Бензин в некоторых регионах России подорожал до 50 рублей за литр



Из-за сезонных факторов, а так же из-за растущих акцизов на топливо, в ряде регионов России наблюдается существенное подорожание бензина. Самые высокие ценники оказались на Дальнем Востоке и в южных регионах страны. Настоящими рекордсменами стали Якутия, где литр бензина продаётся почти по 50 рублей, а так же Чукотка, там литр бензина реализуется за 51,5 рубля. Федеральная антимонопольная служба утверждает, что автомобилистам не стоит опасаться дефицита автомобильного топлива, и дорожать бензин не будет до лета.



Но реальность говорит о другом. По итогам середины апреля, средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 6 копеек, до 36,25 рубля за литр, об этом говорится в исследовании издания "Индикаторы российского рынка нефтепродуктов" Самый большой рост на нефтепродукты наблюдался в Южных регионах страны на 0,11 рубля, до 37,72 рубля за литр. Высокие темпы роста цены показал Урал, где ценник вырос на 0,09 рубля до 35,28 рубля за литр. Но сильнее всего бензин дорожал на Дальнем Востоке, достигнув 40,59 рубля за литр.



По данным ЦДУ ТЭК, которое занимается сбором статистики по всему нефтегазовому сектору страны, в Крыму стоимость бензина так же достигла отметки в 40 рублей за литр, тогда как в соседнем регионе, Краснодарском крае, средний ценник оставляет 38,2 рубля за литр. Такое отличие от материковой России может продолжаться до 2019 года, утверждают аналитики.



Говорить о том, что в Крыму самое дорогое топливо не стоит, утверждает Виктор Костюков, ведущий аналитик издания "Алгоритм Топливный Интегратор". Ведь стоит обратить внимание, сколько стоит бензин в Якутии и на Дальнем Востоке. Не стоит обвинять в чрезмерной наценке местных поставщиков, разница в цене с материком - это издержки при транспортировке.



После того, как будет построен железнодорожный мост от Керчи до Крыма, поставки нефтепродуктов будут осуществляться железнодорожным транспортом. И автомобильными цистернами. После этого цена на бензин в Крыму будет такая же, как в соседнем Краснодарском крае. В России не только Крым страдает от удалённости нефтеперерабатывающих центров. Именно по этой причине такая высокая цена на топливо в Якутии и Дальнем Востоке. По этой же причине дорогой бензин и в Калининграде.



Оценивая будущие перспективы, Алексей Калачев прогнозирует стабилизацию цен на автомобильное топливо. По его словам, если в России ничего не произойдёт сверхординарного, то до конца года ценник на бензин, в среднем по стране, вырастет всего на 2-3 процента.



По информации ЦДУ ТЭК, на середину апреля, средний ценник на бензин Аи-92 по России вырос на 2,2 процента, иди на 0,79 рубля за литр.



специально для mmgp.ru Из-за сезонных факторов, а так же из-за растущих акцизов на топливо, в ряде регионов России наблюдается существенное подорожание бензина. Самые высокие ценники оказались на Дальнем Востоке и в южных регионах страны. Настоящими рекордсменами стали Якутия, где литр бензина продаётся почти по 50 рублей, а так же Чукотка, там литр бензина реализуется за 51,5 рубля. Федеральная антимонопольная служба утверждает, что автомобилистам не стоит опасаться дефицита автомобильного топлива, и дорожать бензин не будет до лета.Но реальность говорит о другом. По итогам середины апреля, средняя стоимость бензина Аи-92 выросла на 6 копеек, до 36,25 рубля за литр, об этом говорится в исследовании издания "Индикаторы российского рынка нефтепродуктов" Самый большой рост на нефтепродукты наблюдался в Южных регионах страны на 0,11 рубля, до 37,72 рубля за литр. Высокие темпы роста цены показал Урал, где ценник вырос на 0,09 рубля до 35,28 рубля за литр. Но сильнее всего бензин дорожал на Дальнем Востоке, достигнув 40,59 рубля за литр.По данным ЦДУ ТЭК, которое занимается сбором статистики по всему нефтегазовому сектору страны, в Крыму стоимость бензина так же достигла отметки в 40 рублей за литр, тогда как в соседнем регионе, Краснодарском крае, средний ценник оставляет 38,2 рубля за литр. Такое отличие от материковой России может продолжаться до 2019 года, утверждают аналитики.Говорить о том, что в Крыму самое дорогое топливо не стоит, утверждает Виктор Костюков, ведущий аналитик издания "Алгоритм Топливный Интегратор". Ведь стоит обратить внимание, сколько стоит бензин в Якутии и на Дальнем Востоке. Не стоит обвинять в чрезмерной наценке местных поставщиков, разница в цене с материком - это издержки при транспортировке.После того, как будет построен железнодорожный мост от Керчи до Крыма, поставки нефтепродуктов будут осуществляться железнодорожным транспортом. И автомобильными цистернами. После этого цена на бензин в Крыму будет такая же, как в соседнем Краснодарском крае. В России не только Крым страдает от удалённости нефтеперерабатывающих центров. Именно по этой причине такая высокая цена на топливо в Якутии и Дальнем Востоке. По этой же причине дорогой бензин и в Калининграде.Оценивая будущие перспективы, Алексей Калачев прогнозирует стабилизацию цен на автомобильное топливо. По его словам, если в России ничего не произойдёт сверхординарного, то до конца года ценник на бензин, в среднем по стране, вырастет всего на 2-3 процента.По информации ЦДУ ТЭК, на середину апреля, средний ценник на бензин Аи-92 по России вырос на 2,2 процента, иди на 0,79 рубля за литр.специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________