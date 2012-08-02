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Tesla отзывает 53 000 автомобилей Model X и Model S из-за проблемы с тормозами

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Tesla отзывает 53 000 автомобилей Model X и Model S из-за проблемы с тормозами
В четверг компания Tesla на своем сайте заявила, что планирует отозвать 53 000 авто Model X и Model S. Компания пошла на такой шаг из-за проблемы со стояночным тормозом. В результате такого заявления, за один день акции производителя элитных автомобилей снизились на 1,3% до $ 301,5 за штуку.



Как говорится в заявлении на сайте, проблема с тормозами не вызвала никаких аварийных ситуаций или травм. «Проблема с электрическими стояночными тормозами присутствует во всех автомобилях Model S и Model X, спущенных с конвейера с февраля по октябрь 2016 года. В конструкцию электрического тормоза входит небольшой элемент, который и является проблемной деталью. Стоит учесть, что проблемный элемент был изготовлен сторонним поставщиком», говорится в заявлении Tesla.

На сайте указано, что компания будет отправлять официальные уведомления об отзыве своим клиентам. В этих уведомлениях будет содержаться информация о том, как заменить стояночные тормоза.

В прошлом году Tesla отозвала в Соединенных Штатах 2700 автомобилей из-за неисправности третьего ряда сидений. Из-за проблемы при аварии ряд мог внезапно сложиться.

Перевод специально для mmgp.ru

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