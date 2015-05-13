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Стартап DreamCheaper привлек €1.5 млн для своей платформы по бронированию гостиниц

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Старый Сегодня, 18:31
#1
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Имя: Станислав
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Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
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Стартап DreamCheaper привлек €1.5 млн для своей платформы по бронированию гостиниц
Стартап DreamCheaper, расположенный в Берлине (Германия), привлек 1,5 млн евро инвестиций для своей платформы по бронированию гостиниц.
Инвестиции предоставил Holtzbrinck Ventures в сотрудничестве с TruVenturo, а также уже существующих бизнес-ангелов. Компания, за все время существования привлекла порядка 2.5 млн евро финансирования, средства которых в ближайшее время направит на улучшения маркетинга, на доработку функционала платформы, а также попробует выйти на европейский рынок в целом.



Основанная летом 2015 года под руководством Натана Зилка (сейчас главный финансовый директор) совместно с Лейфом Притзелем (генеральный директор), DreamCheaper является разработчиком платформы, которая дает возможность своим пользователям забронировать гостиничный номер по низкой стоимости, посредством мониторинга сотен сайтов.


В случай снижения или повышения цены на забронированный номер, есть возможность пере бронировать и сэкономить на этом средства.

Также напомню, что стартап уже привлекал € 1 млн инвестиций от Global Founders Capital на разработку платформы, что по сути успешно было реализовано.

Специально для MMGP.RU
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Alcest на форуме  
Старый Сегодня, 18:33
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Фондовый рынок
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Сообщений: 25
Благодарностей: 4
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Стартап DreamCheaper привлек €1.5 млн для своей платформы по бронированию гостини
Ну хоть что-то новенькое, а то букинг совсем утомил.
__________________
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PodnebesnayaAnn вне форума  
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Метки
новости, привлечение инвестиций, путешествие, финансирование стартапа, финансы
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