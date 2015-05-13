Стартап DreamCheaper привлек €1.5 млн для своей платформы по бронированию гостиниц

Стартап DreamCheaper, расположенный в Берлине (Германия), привлек 1,5 млн евро инвестиций для своей платформы по бронированию гостиниц.
Инвестиции предоставил Holtzbrinck Ventures в сотрудничестве с TruVenturo, а также уже существующих бизнес-ангелов. Компания, за все время существования привлекла порядка 2.5 млн евро финансирования, средства которых в ближайшее время направит на улучшения маркетинга, на доработку функционала платформы, а также попробует выйти на европейский рынок в целом.
Основанная летом 2015 года под руководством Натана Зилка (сейчас главный финансовый директор) совместно с Лейфом Притзелем (генеральный директор), DreamCheaper является разработчиком платформы, которая дает возможность своим пользователям забронировать гостиничный номер по низкой стоимости, посредством мониторинга сотен сайтов.
В случай снижения или повышения цены на забронированный номер, есть возможность пере бронировать и сэкономить на этом средства.
Также напомню, что стартап уже привлекал € 1 млн инвестиций от Global Founders Capital на разработку платформы, что по сути успешно было реализовано.
Специально для MMGP.RU