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Стартап RS Research привлек €1,1 млн для разработки противораковых лекарств

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Стартап RS Research привлек €1,1 млн для разработки противораковых лекарств


Наномедицинский стартап RS Research, расположенный в Стамбуле (Турция), привлек €1,1 млн финансирования для разработки противораковых лекарств.
Инвестиции предоставил венчурный фонд ACT Venture Partners в сотрудничестве с Европейским инвестиционным фондом, средства который будут направлены для дальнейшего развития компании и разработки лекарственных препаратов, а также для выхода их доклинической стадии исследований.

Основанная 5 марта 2015 года под руководством Рана Саньяла (главный научный сотрудник) совместно с Сена Номака (главный операционный директор), RS Research является разработчиком новых нанолекарственных препаратов, которые находятся на стадии доклинических исследований для лечения раковых заболеваний.

На сегодняшний день, компания имеет специалистов в области онкологии и предлагает доклинические услуги промышленным и академическим центрам.

Перевод специально для MMGP.RU

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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, технологии, финансирование стартапа
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