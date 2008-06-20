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Безденежный индиец-ловелас чуть не парализовал работу нескольких аэропортов

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Старый Сегодня, 18:25
#1
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Безденежный индиец-ловелас чуть не парализовал работу нескольких аэропортов


В Индии один слишком любвеобильный, но и в то же время безденежный индус "поставил на уши" на несколько дней всю полицию 3-х индийских городов-миллионников. Об этом сообщило "The Times of India".

Сначала тревога в минувшее воскресенье была объявлена службами безопасности 3-х международных аэропортов Мумбаи, Хайрабада и Ченнаи - именно туда поступили заявления от одной якобы женщины, которая сообщала, что только что подслушала в кафе разговор, что будто бы группа из 23-х молодых людей вот-вот захватит авиалайнеры с целью совершения терактов. Конечно, силовые структуры Индии переполошились и объявили максимальный уровень тревоги, а параллельно начали вести своё расследование, так как реального захвата лайнеров всё же не произошло.

И вот буквально через 4 дня, в четверг, они арестовали 30-летнего индуса Вамши Кришну, который проживает в Хайдарабаде и узнали от него следующее: это именно он направил 16 апреля те предупреждения в СБ индийских аэропортов и сделал он это, чтобы отложить на некоторое время встречу со своей любовницей, которая проживала в другом крупном индийском городе - Ченнаи.

Оказывается, этот ловелас, который, кстати, официально женат и имеет одного ребенка, через интернет познакомился с девушкой моложе его и та, в итоге непродолжительного общения предложила ему провести их "романтическую встречу" 16 апреля на известном индийском курорте Гоа. По всей логике такого общения, мужчина должен был оплатить девушке авиабилет до места назначения, но лишних денег на такой полёт туда и обратно для девушки у Кришну не нашлось и он решил выкрутиться из этой ситуации нетривиальным способом.

Так как ранее он учился на программиста, то он просто взял и подделал электронный билет на самолет для своей новой возлюбленной и сразу отправил его девушке. Но чуть позже хорошо подумав, он всё же решил не рисковать до конца и чтобы окончательно сорвать их встречу так как у него у самого также не было лишних денег на самолёт, он направился в ближайшее интернет-кафе и оттуда заслал несколько предупреждений якобы от лица женщины про готовящийся теракт. Расчет был на то, что поднимется паника, и все авиарейсы будут отменены и поэтому встреча влюбленных 16 апреля на Гоа не состоится.

Паника действительно была немаленькой, но полиция знала своё дело, и её специалисты выяснили откуда были отправлены те письма. Позднее все сотрудники этого интернет-кафе были тщательно опрошены и таким образом полицейские вышли на след Кришну, который в итоге не стал отпираться, а сразу признался в содеянном. Ведь, что поделаешь - денег нет, а гормоны играют! Как никак весна на дворе, всё цветёт и пахнет. Любовью!

Специально для mmgp.ru
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Старый Сегодня, 18:35
#2
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Томск
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 97
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Re: Безденежный индиец-ловелас чуть не парализовал работу нескольких аэропортов
Вот так, заведут роман на стороне, а потом ищут пути отхода! Но этот индус реально проявил все свои креативные способности)))) Это насколько надо быть глупым и трусливым перед женщиной, чтобы не суметь признаться ей в том, кто он есть, а пойти на такой нелепый шаг, ужас...
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