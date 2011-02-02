Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 408,650 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Программа учета МЛМ

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Программное обеспечение для компьютеров: Операционные системы, Утилиты, Оболочки. Ссылки на пиратский софт строго запрещены!
Важная информация
Уважаемый гость, выбираем лучших "Бизнес-леди MMGP - 2017" ($2295), а также запущено голосование поинтами
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:17
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Программа учета МЛМ
Доброго времени, коллега!

Жизнь современного МЛМ предпринимателя очень насыщенна - бесконечные переговоры, встречи, презентации, консультации, экономика и бухгалтерия.

Все это требует колоссальной дисциплины, самоотдачи, ответственности, навыков эффективного делегирования, а главное наличие свободного времени. Как показывает наш многолетний опыт, зачастую время - это один из самых недостающих ресурсов МЛМ-предпринимателя.

Вместо того, чтобы работать над привлечением клиентов и развитием своей дистрибьюторской сети, искать новых партнеров и точки сбыта продукции, предприниматель вынужден тратить львиную долю личного времени на бюрократическую деятельность и зачастую на очень кропотливую бумажную работу, которая не приносит ни прибыли, ни морального удовлетворения, а напротив только отнимает энергию, силы и энтузиазм.

- Но как МЛМ предпринимателю обойти бюрократию?

- К сожалению, это невозможно в современном социуме. Однако нам известно, как максимально упростить все бумажные процедуры вашего бизнеса. Более того, мы готовы полностью автоматизировать вашу предпринимательскую деятельность и превратить ее фактически в пассивный источник дохода.

Сейчас, Вы в одном шаге, чтобы реализовать настоящий прорыв и вывести на новый уровень все технические моменты Вашего сетевого бизнеса!

Для этого скачайте программу «МЛМ Учет» заполните форму обратной связи, и наши специалисты уже через минуту свяжутся с Вами и предоставят подробную инструкцию по настройке и работе с программой.

Вот далеко не полный перечень возможностей, что откроются перед вами, благодаря «МЛМ Учету»:

- Создавать любые финансовые отчеты, с возможностью печати и экспорта в MS Excel
- Вести контроль лицевого счета по каждому дистрибьютору
- Возможность вести учет в разных валютах, если компания работает в разных странах
- Вести учет и контроль своей структуры дистрибьюторов, производить поиск, сортировать и отбирать анкеты дистрибьюторов по разным параметрам, вести заметки по каждому дистрибьютору
- Необходимое количество прайсов, что дает возможность компании работать с разными наценками под конкретную целевую аудиторию покупателей
- Контролировать, мониторить и производить авто обмен информацией со складами
- Вести учет финансовой деятельности между складами и выставлять лицевые счета для каждого склада за конкретный период
- Формировать приходные и возвратные накладные, а также накладные перемещения, пересортицы и возвраты между складами
- Выстраивать свою уникальную бонус-систему для партнеров и дистрибьюторов
- Отслеживать заказы, создавать накладные пересортицы для сотрудников и клиентов МЛМ компании
Скачайте программу «МЛМ Учет» совершенно бесплатно, дождитесь звонка нашего специалиста и кроме отличного многофункционального сервиса по видению бизнеса для МЛМ предпринимателей, мы сможем Вам предоставить:

- Call-центр - система автоматического обзвона по заданным параметрам
- Разработка и внедрение уникального маркетингового плана в систему МЛМ Учет
- Интеграцию системы МЛМ Учет с 1С
- Систему управления складами и товарооборотом
- СМС рассылку по базе ваших клиентов
- Эксклюзивный интернет-магазин (дизайн, верстка, модерация)
- Уникальное мобильное приложение, специально под ваш бизнес
- Софт для управления бонусными программами
Более того, команда разработчиков программы «МЛМ Учет» активно развивается и следит за последними техническими трендами и новинками в МЛМ бизнесе. Поэтому наш софт регулярно обновляется, и мы всегда предоставляем своим клиентам лучшее и самое актуальное ПО, что максимально подходит их бизнесу.

Ключевой особенностью компании КБ ТЕХНОЛОГИЙ является, индивидуальный подход к каждому клиенту и компании. Мы не делаем шаблонный софт для всех - мы создаем для каждого бизнеса свое уникальное ПО.







107031, г.Москва, Трубная пл., дом 2
+7 (495) 969 18 00
skype: mlm_uchet
info@mlm-uchet.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
mlm-uchet на форуме  
Старый Сегодня, 18:23
#2
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Томск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.04.2017
Сообщений: 97
Благодарностей: 10
УГ: 0
КП: 0.071
Re: Программа учета МЛМ
Интересно - интересно, надо попробовать, посмотреть, что это за произведение искусства!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
MoneyHype на форуме  
Сказали спасибо:
mlm-uchet (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:33
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.03.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Программа учета МЛМ
Цитата:
Сообщение от MoneyHype Посмотреть сообщение
Интересно - интересно, надо попробовать, посмотреть, что это за произведение искусства!
Будем рады предоставить тестовую конфигурацию на ваш суд
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
mlm-uchet на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инструменты для учета инвестиций в хайпы Bors4 Псевдоинвестиции: общий форум 3 19.02.2017 04:13
Программа для учета и анализа статистики на бирже UNTRUSTED Биржа долей ShareInStock.com 12 07.11.2016 17:18
Ведение учета заработка Kojo Псевдоинвестиции: общий форум 24 27.06.2014 16:11
Автоматизация управления и учета на платформе 1C MaStEr1318 Другая работа/сервис 0 04.02.2011 23:37
организация учета торговли Станис Forex: общий форум 2 02.02.2011 15:40

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Альтернатива кредитам – решение проблемы кризиса
От granat78 в разделе «Банковский форум»
Аватара нет
Открытия валютного депозита за гривны
От paulas в разделе «Банки Украины»
Аватар Diamand
ПАММ-счет kuznetsoveugen: 8011 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар TheGOLDskull
orderdollar - orderdollar.com
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар polaks
Hourlyprofit - hourlyprofit.in
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Биткойн компании заключили контракты с банковским гигантом Barclays
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
408,650
Тем
465,819
Сообщений
11,496,873

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube