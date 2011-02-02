mlm-uchet Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 28.03.2017 Сообщений: 5 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Программа учета МЛМ



Жизнь современного МЛМ предпринимателя очень насыщенна - бесконечные переговоры, встречи, презентации, консультации, экономика и бухгалтерия.



Все это требует колоссальной дисциплины, самоотдачи, ответственности, навыков эффективного делегирования, а главное наличие свободного времени. Как показывает наш многолетний опыт, зачастую время - это один из самых недостающих ресурсов МЛМ-предпринимателя.



Вместо того, чтобы работать над привлечением клиентов и развитием своей дистрибьюторской сети, искать новых партнеров и точки сбыта продукции, предприниматель вынужден тратить львиную долю личного времени на бюрократическую деятельность и зачастую на очень кропотливую бумажную работу, которая не приносит ни прибыли, ни морального удовлетворения, а напротив только отнимает энергию, силы и энтузиазм.



- Но как МЛМ предпринимателю обойти бюрократию?



- К сожалению, это невозможно в современном социуме. Однако нам известно, как максимально упростить все бумажные процедуры вашего бизнеса. Более того, мы готовы полностью автоматизировать вашу предпринимательскую деятельность и превратить ее фактически в пассивный источник дохода.



Сейчас, Вы в одном шаге, чтобы реализовать настоящий прорыв и вывести на новый уровень все технические моменты Вашего сетевого бизнеса!



Для этого скачайте программу «МЛМ Учет» заполните форму обратной связи, и наши специалисты уже через минуту свяжутся с Вами и предоставят подробную инструкцию по настройке и работе с программой.



Вот далеко не полный перечень возможностей, что откроются перед вами, благодаря «МЛМ Учету»:



- Создавать любые финансовые отчеты, с возможностью печати и экспорта в MS Excel

- Вести контроль лицевого счета по каждому дистрибьютору

- Возможность вести учет в разных валютах, если компания работает в разных странах

- Вести учет и контроль своей структуры дистрибьюторов, производить поиск, сортировать и отбирать анкеты дистрибьюторов по разным параметрам, вести заметки по каждому дистрибьютору

- Необходимое количество прайсов, что дает возможность компании работать с разными наценками под конкретную целевую аудиторию покупателей

- Контролировать, мониторить и производить авто обмен информацией со складами

- Вести учет финансовой деятельности между складами и выставлять лицевые счета для каждого склада за конкретный период

- Формировать приходные и возвратные накладные, а также накладные перемещения, пересортицы и возвраты между складами

- Выстраивать свою уникальную бонус-систему для партнеров и дистрибьюторов

- Отслеживать заказы, создавать накладные пересортицы для сотрудников и клиентов МЛМ компании

Скачайте программу «МЛМ Учет» совершенно бесплатно, дождитесь звонка нашего специалиста и кроме отличного многофункционального сервиса по видению бизнеса для МЛМ предпринимателей, мы сможем Вам предоставить:



- Call-центр - система автоматического обзвона по заданным параметрам

- Разработка и внедрение уникального маркетингового плана в систему МЛМ Учет

- Интеграцию системы МЛМ Учет с 1С

- Систему управления складами и товарооборотом

- СМС рассылку по базе ваших клиентов

- Эксклюзивный интернет-магазин (дизайн, верстка, модерация)

- Уникальное мобильное приложение, специально под ваш бизнес

- Софт для управления бонусными программами

Более того, команда разработчиков программы «МЛМ Учет» активно развивается и следит за последними техническими трендами и новинками в МЛМ бизнесе. Поэтому наш софт регулярно обновляется, и мы всегда предоставляем своим клиентам лучшее и самое актуальное ПО, что максимально подходит их бизнесу.



Ключевой особенностью компании КБ ТЕХНОЛОГИЙ является, индивидуальный подход к каждому клиенту и компании. Мы не делаем шаблонный софт для всех - мы создаем для каждого бизнеса свое уникальное ПО.















107031, г.Москва, Трубная пл., дом 2

+7 (495) 969 18 00

skype: mlm_uchet

info@mlm-uchet.ru Доброго времени, коллега!Жизнь современного МЛМ предпринимателя очень насыщенна - бесконечные переговоры, встречи, презентации, консультации, экономика и бухгалтерия.Все это требует колоссальной дисциплины, самоотдачи, ответственности, навыков эффективного делегирования, а главное наличие свободного времени. Как показывает наш многолетний опыт, зачастую время - это один из самых недостающих ресурсов МЛМ-предпринимателя.Вместо того, чтобы работать над привлечением клиентов и развитием своей дистрибьюторской сети, искать новых партнеров и точки сбыта продукции, предприниматель вынужден тратить львиную долю личного времени на бюрократическую деятельность и зачастую на очень кропотливую бумажную работу, которая не приносит ни прибыли, ни морального удовлетворения, а напротив только отнимает энергию, силы и энтузиазм.- Но как МЛМ предпринимателю обойти бюрократию?- К сожалению, это невозможно в современном социуме. Однако нам известно, как максимально упростить все бумажные процедуры вашего бизнеса. Более того, мы готовы полностью автоматизировать вашу предпринимательскую деятельность и превратить ее фактически в пассивный источник дохода.Сейчас, Вы в одном шаге, чтобы реализовать настоящий прорыв и вывести на новый уровень все технические моменты Вашего сетевого бизнеса!Для этого скачайте программу «МЛМ Учет» заполните форму обратной связи, и наши специалисты уже через минуту свяжутся с Вами и предоставят подробную инструкцию по настройке и работе с программой.Вот далеко не полный перечень возможностей, что откроются перед вами, благодаря «МЛМ Учету»:- Создавать любые финансовые отчеты, с возможностью печати и экспорта в MS Excel- Вести контроль лицевого счета по каждому дистрибьютору- Возможность вести учет в разных валютах, если компания работает в разных странах- Вести учет и контроль своей структуры дистрибьюторов, производить поиск, сортировать и отбирать анкеты дистрибьюторов по разным параметрам, вести заметки по каждому дистрибьютору- Необходимое количество прайсов, что дает возможность компании работать с разными наценками под конкретную целевую аудиторию покупателей- Контролировать, мониторить и производить авто обмен информацией со складами- Вести учет финансовой деятельности между складами и выставлять лицевые счета для каждого склада за конкретный период- Формировать приходные и возвратные накладные, а также накладные перемещения, пересортицы и возвраты между складами- Выстраивать свою уникальную бонус-систему для партнеров и дистрибьюторов- Отслеживать заказы, создавать накладные пересортицы для сотрудников и клиентов МЛМ компанииСкачайте программу «МЛМ Учет» совершенно бесплатно, дождитесь звонка нашего специалиста и кроме отличного многофункционального сервиса по видению бизнеса для МЛМ предпринимателей, мы сможем Вам предоставить:- Call-центр - система автоматического обзвона по заданным параметрам- Разработка и внедрение уникального маркетингового плана в систему МЛМ Учет- Интеграцию системы МЛМ Учет с 1С- Систему управления складами и товарооборотом- СМС рассылку по базе ваших клиентов- Эксклюзивный интернет-магазин (дизайн, верстка, модерация)- Уникальное мобильное приложение, специально под ваш бизнес- Софт для управления бонусными программамиБолее того, команда разработчиков программы «МЛМ Учет» активно развивается и следит за последними техническими трендами и новинками в МЛМ бизнесе. Поэтому наш софт регулярно обновляется, и мы всегда предоставляем своим клиентам лучшее и самое актуальное ПО, что максимально подходит их бизнесу.Ключевой особенностью компании КБ ТЕХНОЛОГИЙ является, индивидуальный подход к каждому клиенту и компании. Мы не делаем шаблонный софт для всех - мы создаем для каждого бизнеса свое уникальное ПО.107031, г.Москва, Трубная пл., дом 2+7 (495) 969 18 00skype: mlm_uchet

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