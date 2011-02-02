Программа учета МЛМ

Доброго времени, коллега!
Жизнь современного МЛМ предпринимателя очень насыщенна - бесконечные переговоры, встречи, презентации, консультации, экономика и бухгалтерия.
Все это требует колоссальной дисциплины, самоотдачи, ответственности, навыков эффективного делегирования, а главное наличие свободного времени. Как показывает наш многолетний опыт, зачастую время - это один из самых недостающих ресурсов МЛМ-предпринимателя.
Вместо того, чтобы работать над привлечением клиентов и развитием своей дистрибьюторской сети, искать новых партнеров и точки сбыта продукции, предприниматель вынужден тратить львиную долю личного времени на бюрократическую деятельность и зачастую на очень кропотливую бумажную работу, которая не приносит ни прибыли, ни морального удовлетворения, а напротив только отнимает энергию, силы и энтузиазм.
- Но как МЛМ предпринимателю обойти бюрократию?
- К сожалению, это невозможно в современном социуме. Однако нам известно, как максимально упростить все бумажные процедуры вашего бизнеса. Более того, мы готовы полностью автоматизировать вашу предпринимательскую деятельность и превратить ее фактически в пассивный источник дохода.
Сейчас, Вы в одном шаге, чтобы реализовать настоящий прорыв и вывести на новый уровень все технические моменты Вашего сетевого бизнеса!
Для этого скачайте программу «МЛМ Учет» заполните форму обратной связи, и наши специалисты уже через минуту свяжутся с Вами и предоставят подробную инструкцию по настройке и работе с программой.
Вот далеко не полный перечень возможностей, что откроются перед вами, благодаря «МЛМ Учету»:
- Создавать любые финансовые отчеты, с возможностью печати и экспорта в MS Excel
- Вести контроль лицевого счета по каждому дистрибьютору
- Возможность вести учет в разных валютах, если компания работает в разных странах
- Вести учет и контроль своей структуры дистрибьюторов, производить поиск, сортировать и отбирать анкеты дистрибьюторов по разным параметрам, вести заметки по каждому дистрибьютору
- Необходимое количество прайсов, что дает возможность компании работать с разными наценками под конкретную целевую аудиторию покупателей
- Контролировать, мониторить и производить авто обмен информацией со складами
- Вести учет финансовой деятельности между складами и выставлять лицевые счета для каждого склада за конкретный период
- Формировать приходные и возвратные накладные, а также накладные перемещения, пересортицы и возвраты между складами
- Выстраивать свою уникальную бонус-систему для партнеров и дистрибьюторов
- Отслеживать заказы, создавать накладные пересортицы для сотрудников и клиентов МЛМ компании
Скачайте программу «МЛМ Учет» совершенно бесплатно, дождитесь звонка нашего специалиста и кроме отличного многофункционального сервиса по видению бизнеса для МЛМ предпринимателей, мы сможем Вам предоставить:
- Call-центр - система автоматического обзвона по заданным параметрам
- Разработка и внедрение уникального маркетингового плана в систему МЛМ Учет
- Интеграцию системы МЛМ Учет с 1С
- Систему управления складами и товарооборотом
- СМС рассылку по базе ваших клиентов
- Эксклюзивный интернет-магазин (дизайн, верстка, модерация)
- Уникальное мобильное приложение, специально под ваш бизнес
- Софт для управления бонусными программами
Более того, команда разработчиков программы «МЛМ Учет» активно развивается и следит за последними техническими трендами и новинками в МЛМ бизнесе. Поэтому наш софт регулярно обновляется, и мы всегда предоставляем своим клиентам лучшее и самое актуальное ПО, что максимально подходит их бизнесу.
Ключевой особенностью компании КБ ТЕХНОЛОГИЙ является, индивидуальный подход к каждому клиенту и компании. Мы не делаем шаблонный софт для всех - мы создаем для каждого бизнеса свое уникальное ПО.
107031, г.Москва, Трубная пл., дом 2
+7 (495) 969 18 00
skype: mlm_uchet
info@mlm-uchet.ru