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Счета «Газпрома» могут быть арестованы

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Счета «Газпрома» могут быть арестованы
Антимонопольный комитет Украины просит наложить арест на имущество и счета российского монополиста «Газпром«.


Об этом говорится в заявлении об открытии исполнительного производства по взысканию штрафа и пени с ОАО «Газпром», которое направлено АМКУ в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, информирует еizvestia.com.

Согласно документам, опубликованным главой АМКУ Юрием Терентьевым в Facebook, регулятор просит, в частности, «наложить арест на имущество и счета ОАО «Газпром» и объявить запрет на отчуждение».

Отметим, что данное заявление направлено для исполнения решения хозяйственного суда Киева, которое было принято 5 декабря 2016 года и вступило в силу 22 февраля 2017 года. Напомним, что суд встал на сторону АМКУ и обязал «Газпром» выплатить в Госбюджет Украины почти 86 млрд гривен штрафа и столько же – пени.
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