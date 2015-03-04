Энтузиасты проверили, спасет ли шоколадный заяц сброшенный с 30 метров iPhone

Очередному тесту на прочность подвергли смартфон iPhone 7 — его отправили на высоту в 30 метров, после чего сбросили на асфальт. Целью авторов YouTube-канала GizmoSlip было проверить, сможет ли шоколадный заяц предотвратить повреждения дорогостоящего мобильника. Казалось, что результат предрешен, однако кондитерское изделие оказалось на удивление эффективным.
Интересующихся способностями сладкого зайца насчитывается немало: за пару дней ролик просмотрели более 660 тыс. раз. Комментаторы предлагают в следующий раз использовать не iPhone 7, а Galaxy Note7, что якобы обеспечит намного более зрелищный финал.
Кто-то критикует эксперимент, называя его ребячеством и бездумной тратой времени и денег.
Источник: tech.onliner.by